Перемога Санду дозволить перезавантажити партнерство України та Молдови - ОП

Результати президентських виборів у Молдові відкривають вікно можливостей для перезавантаження українсько-молдовського партнерства.

Таку думку висловив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква у своїй колонці - "Не лише через Крим: чому для Зеленського важливе обрання Санду президентом Молдови".

"З відомих причин упродовж останніх років двосторонній діалог між Україною та Молдовою значно уповільнився, а контакти на рівні глав держав взагалі були поставлені на паузу. Крим – це Україна. Цей факт безсумнівний, і це принципово для нашої держави та особисто для президента Зеленського. Відтак, перемога Маї Санду є важливою з точки зору фіксації незмінності політики Кишинева щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах", - написав Жовква.

На його думку, обрання Санду допоможе активізувати політичний діалог на рівні глав держав. Україна спільно з молдовськими партнерами готова розглянути варіант започаткування щорічних зустрічей у форматі Президентської ради.

Також, на думку Жовкви, слід об’єднати зусилля задля відновлення динаміки торговельно-економічної співпраці, що зазнала негативного впливу пандемії коронавірусу. З цією метою необхідно ініціювати проведення чергового засідання міжурядової українсько-молдовської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва.

"Обрання Санду – це також підтвердження незмінності європейського вибору Молдови, її руху в напрямі європейських реформ. Тут наші підходи повністю збігаються. Зокрема, Україна та Молдова, поряд із Грузією, є найактивнішими учасниками ініціативи ЄС "Східне партнерство", - вважає Жовква.

Як вже повідомлялося, Мая Санду перемогла у другому турі президентських виборів у Молдові після обробки 100% протоколів з усіх виборчих дільниць.

Її відрив від чинного президента, проросійського Ігоря Додона - понад 15%: 57,75% проти 42,25%, а на закордонних дільницях Санду підтримали понад 90% громадян.

Додон "попередньо привітав" свою опонентку з перемогою, але заявив, що оскаржуватиме результат виборів у суді через "небачені фальсифікації".

Детальніше про це читайте у статті: Розгром Додона: як Мая Санду перемогла у Молдові та що це означає для України.

Європейська правда