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Білорусь вимагає від Польщі видати адміністраторів Telegram-каналу NEXTA

Понеділок, 16 листопада 2020, 16:46

В МЗС Білорусі викликали тимчасового повіреного у справах Польщі Мартіна Воцеховського, якому передали ноту з вимогою видати адміністраторів Telegram-каналу NEXTA.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

"Польській стороні передана нота з копією спрямованих Генеральною прокуратурою Республіки Білорусь на адресу Міністерства юстиції Республіки Польща та Генеральної прокуратури Республіки Польща запитів про видачу для притягнення до кримінальної відповідальності Путило С. А. і Протасевича Р. Д" - заявили в МЗС Білорусі.

При цьому Мінськ вимагає від Варшави видати Путило і Протасевича в найкоротші строки "з огляду на особливу небезпеку їх діяльності".

Як повідомлялося, інформаційний Telegram-канал NEXTA-Live і логотип NEXTA визнані у Білорусі екстремістськими матеріалами.

Пізніше стало відомо, що творець каналу, блогер Степан Путило, а також колишній головний редактор каналу Роман Протасевич залучені в якості обвинувачених у справі про масові заворушення в Білорусі. Путило і Протасевич були оголошені в міждержавний розшук.

Теми: ПольщаБілорусь


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