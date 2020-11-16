Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Військовий убив іншого солдата і намагався замаскувати це під самогубство

Понеділок, 16 листопада 2020, 16:48
Військовий убив іншого солдата і намагався замаскувати це під самогубство

Військова прокуратура по "гарячих слідах" розкрила вбивство солдата в Станиці-Луганській.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: 16 листопада 2020 року до військової прокуратури Луганського гарнізону надійшло повідомлення про те, що при виконанні службових обов’язків у районі населеного пункту Станиця-Луганська начебто наклав на себе руки військовослужбовець 1999 року народження.

Слідчі ж встановили факт приховування вбивства: було порушено сліди злочину, переміщено зброю загиблого, а отримані військовослужбовцем тілесні ушкодження не відповідають обставинам суїциду.

За версією слідства, смертельне поранення в область потилиці потерпілого завдав зі стрілецької автоматичної зброї його співслужбовець.

Зважаючи на докази, він зізнався, що заподів смерть солдату в стані алкогольного сп’яніння.

Наразі військовими прокурорами слідчим шляхом перевіряються покази затриманого, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратуравбивство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
прокуратура
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Одеський депутат із дружиною вкрали 24 млн на дитсадку та освітленні вулиць – СБУ
Останні новини
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
Усі новини...
Реклама: