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Військовий убив сослуживця і намагався замаскувати це під самогубство

Понеділок, 16 листопада 2020, 17:48

Військова прокуратура по "гарячих слідах" розкрила вбивство солдата в Станиці-Луганській.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: 16 листопада 2020 року до військової прокуратури Луганського гарнізону надійшло повідомлення про те, що при виконанні службових обов’язків у районі населеного пункту Станиця-Луганська начебто наклав на себе руки військовослужбовець 1999 року народження.

Слідчі ж встановили факт приховування вбивства: було порушено сліди злочину, переміщено зброю загиблого, а отримані військовослужбовцем тілесні ушкодження не відповідають обставинам суїциду.

За версією слідства, смертельне поранення в область потилиці потерпілого завдав зі стрілецької автоматичної зброї його співслужбовець.

Зважаючи на докази, він зізнався, що заподів смерть солдату в стані алкогольного сп’яніння.

Наразі військовими прокурорами слідчим шляхом перевіряються покази затриманого, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Українська правда
Теми: прокуратуравбивство


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