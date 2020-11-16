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НСЗУ бракує 5,6 млрд для оплати медзакладам за лікування COVID-19

Понеділок, 16 листопада 2020, 17:04
НСЗУ бракує 5,6 млрд для оплати медзакладам за лікування COVID-19

Національній службі здоров'я не вистачає майже 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які мають договори на лікування пацієнтів із COVID-19 у стаціонарі

Джерело: в.о. глави НСЗУ Андрій Віленський на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Віленського: "Хочу доповісти народним депутатам, що станом на сьогодні НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн для забезпечення фінансування медзакладів, які надають медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 до кінця цього року".

Деталі: Віленський зазначив, що НСЗУ вже подала відповідні документи до Міністерства охорони здоров'я та Мінфіну, "щоб це питання було вирішено".

Він також повідомив, що якщо станом на травень 2020 року контракти з НСЗУ на лікування пацієнтів із COVID-19 в умовах стаціонару мали 240 медзакладів, то нині такі контракти мають уже 437 медзакладів, і потреба в ліжкомісцях зростає.

Теми: коронавірусмедицина
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