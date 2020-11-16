Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

НСЗУ бракує 5,6 млрд для оплати медзакладам за лікування COVID-19

Понеділок, 16 листопада 2020, 18:04

Національній службі здоров'я не вистачає майже 5,6 млрд грн на оплату медзакладам, які мають договори на лікування пацієнтів із COVID-19 у стаціонарі

Джерело: в.о. глави НСЗУ Андрій Віленський на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Віленського: "Хочу доповісти народним депутатам, що станом на сьогодні НСЗУ не вистачає 5,6 млрд грн для забезпечення фінансування медзакладів, які надають медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 до кінця цього року".

Деталі: Віленський зазначив, що НСЗУ вже подала відповідні документи до Міністерства охорони здоров'я та Мінфіну, "щоб це питання було вирішено".

Він також повідомив, що якщо станом на травень 2020 року контракти з НСЗУ на лікування пацієнтів із COVID-19 в умовах стаціонару мали 240 медзакладів, то нині такі контракти мають уже 437 медзакладів, і потреба в ліжкомісцях зростає.

Теми: коронавірусмедицина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Мером Херсона став нардеп-мажоритарник

З'явилась друга, ще ефективніша потенційна вакцина від COVID-19

Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича

Рада спробує скасувати карантин на вихідні

Новообраний мер Конотопа помер від COVID-19

Інфографіка. Оновлено від 7:55Вибори у Молдові: Санду виграла у Додона з великим відривом

Усі новини...
коронавірус
Деякі області вже застрахували 60-70% лікарів — нарада у Зеленського
Сама вакцина не зупинить коронавірус – ВООЗ
В Італії коронавірус з’явився ще у вересні 2019 року – дослідження
Останні новини
18:09
У штаб-квартирі ВООЗ у Женеві зафіксовано 65 випадків коронавірусу
18:04
НСЗУ бракує 5,6 млрд для оплати медзакладам за лікування COVID-19
17:57
Мером Херсона став нардеп-мажоритарник
17:55
Реальний ВВП у 3 кварталі скоротився на 3,5% у річному вимірі – Держстат
17:48
Військовий убив сослуживця і намагався замаскувати це під самогубство
17:47
"Енергоатом" продав електроенергію майже вдвічі дешевше за ринкові ціни
17:29
Угорщина і Польща заблокували бюджет ЄС і план порятунку економіки на 1,8 трлн євро
17:29
Кандидат від "ЄС" перемагає "слугу" та стає мером в Українці
17:27
Закриття міжбанку: гривня утримує позиції до долара
17:21
Одразу трьома позовами через ОАСК хочуть скасувати карантин вихідного дня
Усі новини...