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У штаб-квартирі ВООЗ у Женеві зафіксовано 65 випадків коронавірусу

Понеділок, 16 листопада 2020, 17:09

Всесвітня організація охорони здоров’я зафіксувала 65 випадків коронавірусу серед співробітників штаб-квартири у Швейцарії, включаючи принаймні один осередок інфекцій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить внутрішній електронний лист, отриманий Associated Press.

Речниця ВООЗ Фара Дахлалла підтвердила точність інформації про кількість випадків, але заявила, що агентство охорони здоров'я ООН ще не визначило, чи розповсюдження відбулося в її офісах.

Роул Томас, який очолює ділові операції в ВООЗ, у п'ятницю надіслав електронний лист співробітникам, зазначивши, що п'ять людей - чотири в одній команді і один, хто з ними контактував здали позитивний тест на COVID-19.

У електронній пошті не було вказано, хто заражений, але працівник ВООЗ, який прямо знає про ситуацію і виступив на умовах анонімності, сказав, що в групу входить член керівної групи генерального директора ВООЗ, який також є спеціалістом з інфекційного контролю.

За звичайних часів, в семиповерховій штаб-квартирі ВООЗ регулярно працюють 2400 людей. Однак під час пандемії персоналу рекомендується працювати вдома, коли це можливо. Відвідувачі, які не є персоналом, повинні носити маски, а доступ до будівлі був обмежений.

Щоденна кількість нових випадків коронавірусу у Швейцарії на початку листопада сягнула понад 10 000. Відтоді поширення вірусу сповільнилося, але навантаження на лікарні залишається високим.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусЄвропа
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