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Трансадріатичний трубопровід завершено: Азербайджан почав поставки газу в Європу

Понеділок, 16 листопада 2020, 18:03

Трансадріатичний трубопровід (TAP), побудований для транспортування газу з Азербайджану в країни Європейського союзу, введений в комерційну експлуатацію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться на сайті проєкту.

Газотранспортна система протяжністю 878 км перетинає Грецію, Албанію, Адріатичне море і Італію. Вона буде використовуватися для транспортування газу з родовища Шах Деніз II в Каспійському морі.

TAP - це європейська ділянка Південного газового коридору, по якому щорічно буде транспортуватися 10 мільярдів кубометрів газу з Азербайджану на кілька ринків Європи. Пропускна спроможність газопроводу - 20 млрд кубометрів на рік.

Трубопровід ТАР з'єднується з Трансанатолійський газопроводом (TANAP) на турецько-грецькому кордоні, перетинає Грецію і Албанію і Адріатичне море, а потім виходить на берег в південній Італії.

TAP буде сприяти поставкам газу в країни Південно-Східної Європи. Загальна протяжність Південного газового коридору становить 3500 км, а вартість проєкту оцінюється в $40 млрд.

Акціонерами Трансадріатичного газопроводу є британська ВР (20%), азербайджанська SOCAR (20%), італійська Snam (20%), бельгійська Fluxys (19%), іспанська Enagas (16%), швейцарська Swis Axpo (5%).

Теми: АзербайджангазЄвропа
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