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Кампанія Трампа відмовилася від більшої частини позову в Пенсильванії

Понеділок, 16 листопада 2020, 19:22

Кампанія президента США Дональда Трампа відмовилася від більшої частини позову, поданого з метою перешкодити Пенсільванії засвідчити її результати на президентських виборах, звузивши справу до невеликої кількості бюлетенів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У зміненому позові, поданому до федерального суду, кампанія Трампа відмовилася від твердження про те, що співробітники виборчих комісій незаконно заблокували спостерігачам можливість спостерігати за підрахунком поштових бюлетенів у Філадельфії та Піттсбурзі.

Урізаний позов тепер сфокусований на твердженні про те, що демократичні округи незаконно дозволили виборцям виправляти помилки у своїх бюлетенях, що відправляються поштою, в порушення закону штату.

Офіційні особи заявили, що суперечка зачіпає невелику кількість бюлетенів в штаті, де, за прогнозами, демократ Джо Байден переможе з перевагою понад 60 000 голосів.

Посадові особи Пенсільванії попросили суддю відхилити позов Трампа, заявивши, що спостерігачам на виборах було дозволено оцінювати обробку бюлетенів, відправлених поштою, і що у всіх округах штату було дозволено інформувати жителів, якщо їх відправлені поштою бюлетені були неповними, навіть якщо це не було обов'язковим для них.

Кампанія Трампа продовжує домагатися постанови суду, що забороняє держсекретареві Пенсільванії ратифікувати результат.

Раніше суди відхилили низку позовів Трампа щодо голосування в Пенсильванії, Аризоні та Мічигані.

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