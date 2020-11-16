Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кампанія Трампа відмовилася від більшої частини позову в Пенсильванії

Понеділок, 16 листопада 2020, 20:22

Кампанія президента США Дональда Трампа відмовилася від більшої частини позову, поданого з метою перешкодити Пенсільванії засвідчити її результати на президентських виборах, звузивши справу до невеликої кількості бюлетенів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У зміненому позові, поданому до федерального суду, кампанія Трампа відмовилася від твердження про те, що співробітники виборчих комісій незаконно заблокували спостерігачам можливість спостерігати за підрахунком поштових бюлетенів у Філадельфії та Піттсбурзі.

Урізаний позов тепер сфокусований на твердженні про те, що демократичні округи незаконно дозволили виборцям виправляти помилки у своїх бюлетенях, що відправляються поштою, в порушення закону штату.

Офіційні особи заявили, що суперечка зачіпає невелику кількість бюлетенів в штаті, де, за прогнозами, демократ Джо Байден переможе з перевагою понад 60 000 голосів.

Посадові особи Пенсільванії попросили суддю відхилити позов Трампа, заявивши, що спостерігачам на виборах було дозволено оцінювати обробку бюлетенів, відправлених поштою, і що у всіх округах штату було дозволено інформувати жителів, якщо їх відправлені поштою бюлетені були неповними, навіть якщо це не було обов'язковим для них.

Кампанія Трампа продовжує домагатися постанови суду, що забороняє держсекретареві Пенсільванії ратифікувати результат.

Раніше суди відхилили низку позовів Трампа щодо голосування в Пенсильванії, Аризоні та Мічигані.

Читайте також: "Мертві душі" проти Байдена: як Трамп планує зупинити обрання нового президента США



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Мером Херсона став нардеп-мажоритарник

З'явилась друга, ще ефективніша потенційна вакцина від COVID-19

Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича

Рада спробує скасувати карантин на вихідні

Новообраний мер Конотопа помер від COVID-19

Інфографіка. Оновлено від 7:55Вибори у Молдові: Санду виграла у Додона з великим відривом

Усі новини...
Останні новини
21:16
відеоЧоловік Венедіктової звільнився з роботи, отримав 750 тисяч і знову поновився – Bihus.info
21:01
Колектори без шантажу - що може змінити новий законопроєкт
20:47
У Фастові перерахують голоси до Київської облради
20:34
Уряд може виділити додаткові 9 млрд на "ковідний" фонд та понад млрд на шахтарів
20:22
Кампанія Трампа відмовилася від більшої частини позову в Пенсильванії
20:08
відеоЗеленський запустив міжнародний флешмоб
19:53
НБУ спростив отримання пенсій і соцвиплат через поштових операторів
19:40
Рада відкладе розгляд законів щодо кризи із КСУ
19:18
НБУ спростив отримання пенсій і соцвиплат через поштових операторів
19:03
Трансадріатичний трубопровід завершено: Азербайджан почав поставки газ в Європу
Усі новини...