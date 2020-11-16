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У Фастові перерахують голоси до Київської облради

Понеділок, 16 листопада 2020, 20:47

Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Київського окружного адміністративного суду, який раніше зобов’язав Фастівську міську територіальну виборчу комісію провести перерахунок голосів на виборах до Київської облради.

Джерело: пресслужба партії "Голос"

Дослівно: "Фастівська міська ТВК зобов’язана найближчим часом провести перерахунок голосів та встановити справжні результати волевиявлення. Протоколи ТВК від 31 жовтня та 6 листопада та оригінальні протоколи дільничних виборчих комісій містять суттєві розбіжності, що на думку суду, може свідчити про внесення спотворених відомостей до протоколів ТВК.

Через такі маніпуляції Голос втратив щонайменше 183 голоси".

Деталі: нардеп партії Ярослав Железняк назвав Фастів "проблемною точкою, де є питання до встановлення результатів воєвиявлення".

Українська правда
Теми: Київська областьвибори


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