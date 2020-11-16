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Російські "миротворці" привезли системи "Град" у Нагірний Карабах - Reuters

Понеділок, 16 листопада 2020, 20:57

Росія розмістила реактивні системи залпового вогню в наземному коридорі, який вона контролює між Вірменією і Нагірним Карабахом в якості миротворчої місії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У понеділок Міністерство оборони Росії заявило про розміщення семи тимчасових спостережних постів в Лачинському коридорі, який проходить від Вірменії до Нагірного Карабаху на території Азербайджану, щоб забезпечити безпечний прохід російських миротворців в контрольовані Вірменією частині Нагірного Карабаху.

Репортери Reuters бачили в Лачинському коридор дві російські системи залпового вогню "Град". Система може випустити 40 ракет приблизно за 20 секунд. Обидва "Гради" були укомплектовані російськими екіпажами, і військовослужбовці підтвердили журналістам, що вони прибули з Росії.

У одного з "Градів" був російський військовий номерний знак з регіональним кодом 94, що вказувало на його приналежність до закавказького військовому округу. У іншого "Граду" не було номерного знака, але його супроводжувала військова вантажівка "Камаз" з російськими номерами з того ж військового округу.

Журналісти Reuters також помітили в цьому районі російський танк.

У заяві на сайті Кремля йдеться, що озброєних миротворців будуть супроводжувати бронетранспортери і інша техніка. Окремої згадки щодо ракетних систем в ній немає.

На сайті Міноборони РФ також немає фотографій з "Градами", з важкої техніки фігурують тільки БТР різних модифікацій.

Також стало відомо, що з 10 листопада Росія направила в Нагірний Карабах вже 140 літаків з миротворцями.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

Читайте також – "Капітуляція Вірменії: що змінює російська угода щодо Карабаху і чим вона загрожує Україні"

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