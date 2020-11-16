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У Харкові побили українського режисера – він помер у лікарні

Понеділок, 16 листопада 2020, 21:20
У Харкові побили українського режисера – він помер у лікарні
фото з відкритих джерел

На відомого режисера Леоніда Садовського, 71-річного завідувача кафедри одного з вишів, напали у Харкові. Від побоїв він помер у лікарні. 

Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської області, "Укрінформ"

Деталі: Поліція зазначає, що 14 листопада чоловік отримав декілька ударів по голові, коли повертався додому через пустир. Зловмисник напав на нього ззаду і побив, від чого той втратив свідомість.

Отямившись, чоловік прийшов додому і розповів про подію дружині, яка викликала бригаду медичної допомоги. Його шпиталізували до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, де 16 листопада він помер.

"Укрінформ" з посиланням на Харківський Будинок актора імені Леся Сердюка уточнює, що напали на режисера Леоніда Садовського.

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківкіно
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