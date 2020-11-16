Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Twitter призначив відомого хакера главою служби безпеки

Понеділок, 16 листопада 2020, 22:04
Twitter призначив відомого хакера главою служби безпеки

У понеділок компанія Twitter призначила Пейтера Затко, всесвітньо відомого хакера під нікнеймом Mudge, на нову посаду глави служби безпеки.

Джерело: Reuters

Деталі: Спочатку Затко проведе огляд безпеки Twitter - це займе 45-60 днів.

Він вивчить "інформаційну безпеку, цілісність сайту, фізичну безпеку, цілісність платформи, а також інженерну справу".

Після цього Затко запропонує зміни в структурі та методах роботи компанії та сайту.

Довідково: Кар'єра Затко почалася в 1990-х роках, коли він був одним з лідерів хакерської групи Cult of the Dead Cow, сумно відомої випуском вірусів для Windows, щоб спонукати Microsoft до підвищення безпеки.

Він також працював над спеціальними проєктами в Google і курував видачу грантів для проєктів з кібербезпеки в знаменитому Агентстві перспективних досліджень та проєктів у сфері оборони (DARPA) Пентагону.

"Українська правда" у Threads

Теми: хакери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
хакери
"Здохнете, окупанти голімі": українські хакери зламали онлайн-конференцію "РЖД" 
Російські хакери створили фейковий сайт МВС Німеччини
Органи влади США зазнали масштабної кібератаки
Останні новини
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
Усі новини...
Реклама: