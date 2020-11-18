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Україна у трійці "лідерів" ЄСПЛ за кількістю скарг проти неї

Середа, 18 листопада 2020, 11:22

На розгляді в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) станом на кінець жовтня цього року перебувало 10100 скарг, відповідачем у яких зазначена Україна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на статистику суду.

Українські скарги становлять 16,5% всієї завантаженості ЄСПЛ і таким чином Україна посідає третє місце за кількістю скарг проти неї. 

На першому місці незмінний "лідер" - Росія із 14050 скаргами, це трохи більше ніж п’ята частина від загальної кількості скарг (22,9%).

На другому місці Туреччина з 10150 скаргами або 16,6%.

Примітно, що у порівнянні з минулими роками кількість скарг проти України зросла. Станом на на кінець 2018 року перебувало понад 7200 скарг проти України (або 12,9% всієї завантаженості ЄСПЛ). Наступного року кількість скарг зросла до 8850, через що відсоток "українських" справ зріс до 14,8 %.

 

Як пояснили у Європейському суді з прав людини, левову частку зростання забезпечили скарги від людей, що постраждали внаслідок українсько-російського конфлікту.

Всього в реєстрі ЄСПЛ на 31 жовтня 2020 року було зареєстровано близько 61250 скарг.

Теми: ЄСсудУкраїна


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