Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна у трійці "лідерів" ЄСПЛ за кількістю скарг проти неї

Середа, 18 листопада 2020, 10:22

На розгляді в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) станом на кінець жовтня цього року перебувало 10100 скарг, відповідачем у яких зазначена Україна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на статистику суду.

Українські скарги становлять 16,5% всієї завантаженості ЄСПЛ і таким чином Україна посідає третє місце за кількістю скарг проти неї. 

На першому місці незмінний "лідер" - Росія із 14050 скаргами, це трохи більше ніж п’ята частина від загальної кількості скарг (22,9%).

На другому місці Туреччина з 10150 скаргами або 16,6%.

Примітно, що у порівнянні з минулими роками кількість скарг проти України зросла. Станом на на кінець 2018 року перебувало понад 7200 скарг проти України (або 12,9% всієї завантаженості ЄСПЛ). Наступного року кількість скарг зросла до 8850, через що відсоток "українських" справ зріс до 14,8 %.

 

Як пояснили у Європейському суді з прав людини, левову частку зростання забезпечили скарги від людей, що постраждали внаслідок українсько-російського конфлікту.

Всього в реєстрі ЄСПЛ на 31 жовтня 2020 року було зареєстровано близько 61250 скарг.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСсудУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
ЄС
Від Вільнюса до Вільнюса
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Останні новини
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
Усі новини...
Реклама: