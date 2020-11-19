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Штат Вісконсин погодився на перерахунок голосів на вимогу Трампа

Четвер, 19 листопада 2020, 11:51

Виборча комісія штату Вісконсин пізно ввечері в середу погодилася видати наказ про перерахунок голосів в округах Мілуокі і Дейн на вимогу штабу президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Штаб Трампа заплатив 3 мільйони доларів, необхідних для перерахунку, і очікувалося, що видача наказу буде формальним ходом. Натомість це призвело до майже шестигодинних суперечок.

Палкі дискусії між представниками двох партій серед членів комісії ще до початку перерахунку можуть вказувати на те, що процес відбуватимуться бурхливо. 

Округи повинні завершити перерахунок до 1 грудня. Демократ Джо Байден виграв у Вісконсині з 20 608 голосами, він також вигравав у округах Дейн і Мілуокі з перевагою більш ніж 2:1.

В Мілуокі Байден виграв з 317 270 голосами проти 134 357, в той час як в окрузі Дейн різниця склала 260 185 проти 78 800 на користь Байдена.

Трамп виграв вибори у Вісконсині в 2016 році з перевагою менш ніж 23 тисячі голосів, тоді у нього не було претензій до законності підрахунку.

Трамп як і раніше відмовляється визнати поразку на виборах і продовжує робити необґрунтовані заяви про "масові" фальсифікації.

Американські суди раніше відхилили низку позовів Трампа щодо голосування в Пенсильванії, Аризоні та Мічигані. На додачу кампанія Трампа відмовилася від більшої частини позову у Пенсильванії.

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Теми: ТрампСШАвиборипрезидентБайден


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