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У Мінську затримали члена Координаційної ради і ще 300 людей

Понеділок, 2 листопада 2020, 03:32
РАДІО СВОБОДА

На недільній акції протесту в Мінську затримали члена основного складу Координаційної ради Дениса Готто. Всього 1 листопада загони самопроголошеного президента Олександра Лукашенка затримали на вулицях понад 300 білорусів.

Джерело: правозахисний центр "Весна". Прес-секретар КС Антон Родненков

Деталі: Станом на 3:30 2 листопада в списку "Весни" - імена 305 затриманих, список доповнюється.

Пряма мова Роднєнкова: "Сьогодні був затриманий член основного складу Координаційної ради Денис Готто. Це сталося в районі вулиці Волгоградській. Зараз він знаходиться у Фрунзенському РУВС".

Що передувало: У Мінську в неділю проходить чергова масова акція протесту, у центр міста влада стягнула броньовані всюдиходи з кулеметами, силовики стріляють у повітря й намагаються розігнати людей.

Теми: БілорусьЛукашенко


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