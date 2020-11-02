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В антирейтингу загальної кількості заражень COVID-19 Україна 8-ма в Європі

Понеділок, 2 листопада 2020, 02:55
В антирейтингу загальної кількості заражень COVID-19 Україна 8-ма в Європі
worldometers.info

У країнах Європи лідерами антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень COVID-19 є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 8 місце.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Минулої доби у світі виявили 436 707 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 224 122 нових хворих зафіксовано в країнах Європи. В Україні 1 листопада діагностували 7959 заражень.

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Італія, Великобританія, Польща та Україна, яка займає 9 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 17-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Франція, Іспанія, Великобританія, Україна займає 8 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 21-му місці.

Станом на момент публікації, у світі зафіксовано 46,8 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 33,8 мільйон людей, 1 205 046 пацієнтів померло.

Що передувало: Іспанія стала першою країною в ЄС, в якій зареєстрували понад 1 мільйон заражених COVID.

Знати більше: Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019світ
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