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Перша країна в ЄС зафіксувала мільйон заражень COVID

Середа, 21 жовтня 2020, 22:49

Іспанія стала першою країною в ЄС, в якій зареєстрували понад 1 млн заражених коронавірусом за час пандемії в світі.

Джерело: The Guardian

Джерело: Уряд розглядає комендантську годину, оскільки політичні скандали загрожують зусиллям по боротьбі з коронавірусів

Через шість тижнів після того, як Іспанія стала першою західноєвропейською країною, в якій було зареєстровано пів мільйона випадків COVID-19, вона стала першою, хто зареєстрував мільйон, зафіксувавши в цілому 1,046,641 випадок зараження.

За останній тиждень було зареєстровано 575 смертей, внаслідок чого офіційне число смертей від Covid у країні досягло 34 366 людей.

Нагадаємо: За минулу добу на Землі стало на близько 381 тисячу випадків коронавірусу більше  - і у світі вже 41 мільйон випадків захворювання. Україна за числом нових заражень опинилась на 16 місці серед інших країн, за кількістю летальних випадків – на 14. 

Теми: Іспаніякоронавірусепідемія


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