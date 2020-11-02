З 1 листопада в Києві дозволена швидкість — 50 км/год

У Києві з 1 листопада і до 1 квітня рух транспорту дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год.

Джерело: Патрульна поліція України у Facebook

Дослівно: "У Києві відсьогодні до 1 квітня, рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год, без виключень

Обмеження максимальної швидкості до 50 км/год з 1 листопада починає діяти на таких ділянках, де тимчасово була дозволена швидкість руху до 80 км/год:

Проспект Шухевича (від Північного мосту до вул. О. Бальзака);

Вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

Вулиця Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

Проспект Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі)".

Що було раніше: 12 березня президент Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запустили в Києві систему автоматичної фотовідеофіксації порушень дорожнього руху.

За словами Авакова, камери встановлюються в місцях найбільшої концентрації ДТП