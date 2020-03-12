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Зеленський разом із Аваковим запустили систему відеофіксації порушень на дорозі

Четвер, 12 березня 2020, 13:05
Зеленський разом із Аваковим запустили систему відеофіксації порушень на дорозі

Президент Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запустили в Києві систему автоматичної фотовідеофіксації порушень дорожнього руху.

Джерело: Twitter Авакова, трансляція Офісу президента, пресслужба МВС

Пряма мова Авакова: "В Україні запрацювала система автоматичної фотовідеофіксації порушень дорожнього руху – 45 днів попередження, потім штрафи. Камери встановлюються в місцях найбільшої концентрації ДТП".

Деталі: За словами Зеленського, ситуація на автошляхах – це "війна всередині країни".

Пряма мова Зеленського: "Ситуація на наших автошляхах – це фактично війна всередині країни. Впровадження системи фотовідеофіксації дозволить нам в рази знизити смертність на дорогах. І вже згодом ця система буде працювати по всій країні".

 
 
 

За статистикою, яку презентували в МВС, з 1991 по 2019 рр. в Україні внаслідок ДТП загинуло 174 095 осіб.

Наразі у Києві запрацювали 20 камер фотовідеофіксації, ще 30 встановлять у Київській області до 1 травня.

Президент сподівається, що камери запрацюють по всій Україні.

Українська правда

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