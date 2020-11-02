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У Гармаша, Шапаренка та ще кількох "динамівців" виявили коронавірус

Понеділок, 2 листопада 2020, 10:33

Ще в кількох гравців і працівників київського"Динамо" результати тестів на COVID-19 виявилися позитивними.

Джерело: пресслужба столичного футбольного клубу

Деталі: Напередодні вильоту на матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Барселони" гравці, тренерський штаб і персонал першої команди "Динамо" здали обов'язкові тести на COVID-19 у сертифікованій УЄФА лабораторії.

Тестування показало позитивний результат у кількох футболістів команди: Георгія Цитаїшвілі, Дениса Гармаша, Міккеля Дуелунда, Олександра Караваєва, Тудора Белуце та Миколи Шапаренка.

Крім того, позитивний результат дали тести асистента головного тренера Еміла Караса та чотирьох представників персоналу команди.

Усі "динамівці", у яких виявлено коронавірус, перебувають на самоізоляції та почуваються задовільно.

Нагадаємо: Київське "Динамо" у матчі другого туру групового етапу Ліги Чемпіонів зіграло в нічию з угорським "Ференцварошем", який тренує українець Сергій Ребров.

"Динамо" за результатами двох матчів посідає третю сходинку в групі, маючи одне очко. Наступний матч кияни проведуть проти "Барселони" 4 листопада.

Українська правда
Теми: футболкоронавірус


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