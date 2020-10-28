Ліга Чемпіонів: "Динамо" на 90 хвилині втрачає очки проти команди Реброва

Київське "Динамо" у матчі групового етапу Ліги Чемпіонів зіграло в нічию з угорським "Ференцварошем", який тренує українець Сергій Ребров.

Джерело: трансляція матчу

Деталі: Команди завершили матч з рахунком 2:2.

На 28-й хвилині з пенальті забив динамівець Віктор Циганков, а під кінець першого тайму відзначився його партнер Карлос де Пена.

У першій половині зустрічі "Динамо" лідирувало з рахунком 2:0.

Свій перший гол клуб з України пропустив на 59 хвилині. Героєм моменту став норвежець Токмак Нгуен.

За 5 хвилин до кінця основного часу півзахисник киян Сергій Сидорчук отримує червону картку. Гравці "Ференцварошу" скористалися перевагою і нападник Франк Болі забив на 90 хвилині матчу.

Арбітр додав п'ять хвилин до основного часу, але жодна з команд не змінила рахунок.

"Динамо" за результатами двох матчів посідає третю сходинку в групі, маючи одне очко. Наступний матч кияни проведуть проти "Барселони".