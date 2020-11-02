У Києві понад пів тисячі нових хворих на COVID і 9 смертей за добу

За добу 1 листопада у столиці лабораторно підтвердили коронавірус у 507 мешканців, 9 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "​​Хвиля вірусу продовжує накривати столицю Україну. За минулу добу в Києві виявили ще 507 хворих. Померли 9 людей".

Деталі: Серед нових хворих 267 жінок віком від 18 до 83 років, 88 чоловіків віком від 19 до 90 років, 25 дівчаток та 27 хлопчиків від 2 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 16 медиків.



38 пацієнтів госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом’янському (89), у Голосіївському (84) та у Дніпровському (71) районах.

Станом на 2 листопада у стаціонарах медзакладів міста лікуються 1990 хворих на коронавірус. Із них 39 дітей. 504 пацієнти у важкому стані, 784 людини отримують кисневу підтримку, 22 хворих – під апаратами ШВЛ. Іще 401 пацієнт перебуває у лікарнях із підозрою на коронавірус.

Наразі у столиці вже 38 745 підтверджених випадків COVID-19. 787 хворих померли. Подолали хворобу 12 924 мешканці Києва, з них 12 за минулу добу.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія: