Протести в Білорусі: влада "шиє" кримінал трьом журналістам і ще 2 сотням людей

У Білорусі відразу проти трьох журналістів за висвітлення акцій протесту порушено кримінальну справу.

Джерело: Белсат, TUT.by, Nexta

Деталі: Затриманим 1 листопада під час висвітлення акції протесту трьом журналістам телеканалу Белсат Дмитру Кравчуку, Артем Богославському і Дмитру Солтану (Буянову) оголошено підозру за статтею 342 КК РБ (масові заворушення). Їм загрожує до трьох років позбавлення волі.

Nexta зазначає, що до цього за свою професійну діяльність журналісти зазнавали адміністративних арештів і штрафів.

TUT.by повідомляє, що після затримань під час недільного маршу почала з'являтися інформація, що разом із звинуваченням за вже звичною адміністративної статтею 23.34 КоАП, людей також визнають підозрюваними у ст. 342 Кримінального кодексу (Організація та підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок).

Белсат повідомляє, що Слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом масових заворушень (стаття 342 КК РФ) в Мінську 1 листопада.

Підозрюваними визнано поки 231 особу. Вони нібито не корилися владі, пошкодили міську інфраструктуру і машину силовиків.

Що передувало: У столиці Білорусі 1 листопада пройшов марш проти терору, у центр міста влада стягнула броньовані всюдиходи з кулеметами, силовики стріляли в повітря.

На недільній акції протесту в Мінську затримали члена основного складу Координаційної ради Дениса Готто. Всього 1 листопада силові загони самопроголошеного президента Олександра Лукашенка затримали на вулицях понад 300 білорусів.