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На вихідних білоруські прикордонники завернули 20 громадян України і 2 іноземців

Понеділок, 2 листопада 2020, 15:21

Через обмеження, запроваджені Білоруссю, пасажиропотік на кордоні з Україною впав на 15%.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Станом на 2 листопада на українсько-білоруському кордоні функціонує 7 пунктів пропуску.

В порівняні з минулими вихідними пасажиропотік зменшився в середньому на 15%.

Така картина спостерігається навіть в пунктах пропуску, де зазвичай рух є найінтенсивнішим. А саме у "Нових Яриловичах" (Чернігівщина), у "Виступовичах" (Житомирщина) та "Домановому" (Волинь).

Зараз у пунктах пропуску на виїзд з України кордон переважно перетинають учасники міжнародних автомобільних перевезень.

Зазначається, що на цих вихідних білоруська сторона не пропустила та повернула на територію України 20 громадян України та 2 іноземців.

Що передувало: Починаючи з 29 жовтня суміжна сторона обмежила пропуск іноземних громадян на територію Республіки Білорусь, аргументуючи такі дії необхідністю проведення додаткових заходів з недопущення поширення коронавірусної інфекції.

Українська правда
Теми: Прикордонна службакордонБілорусь


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