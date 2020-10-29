Білорусь офіційно заборонила в’їзд з України і ще трьох країн
Четвер, 29 жовтня 2020, 18:25
Білорусь тимчасово обмежила в’їзд на свою територію з України, Польщі, Литви і Латвії.
Джерело: видання TUT.by, яке посилається на відповідь Державного прикордонного комітету Білорусі
Дослівно: "У зв'язку зі сформованою епідемічною обстановкою в суміжних країнах Білорусь тимчасово обмежує в'їзд на свою територію через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з Латвії, Литви, Польщі та України".
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