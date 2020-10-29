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Білорусь офіційно заборонила в’їзд з України і ще трьох країн

Четвер, 29 жовтня 2020, 17:25
Білорусь офіційно заборонила в’їзд з України і ще трьох країн

Білорусь тимчасово обмежила в’їзд на свою територію з України, Польщі, Литви і Латвії.

Джерело: видання TUT.by, яке посилається на відповідь Державного прикордонного комітету Білорусі, коментар УП Державної прикордонної служби України  

Дослівно: "У зв'язку зі сформованою епідемічною обстановкою в суміжних країнах Білорусь тимчасово обмежує в'їзд на свою територію через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з Латвії, Литви, Польщі та України".

Деталі: Згідно із роз’ясненнями, під обмеження не підпадають: дипломати, водії транспортних засобів, призначених для виконання міжнародних автомобільних перевезень; члени поїзних і локомотивних бригад міжнародного залізничного сполучення. В Держприкордонслужбі "Українській правді" підтвердили обмеження в’їзду з боку Білорусі.

Пряма мова речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка: "За наявною в Держприкордонслужбі інформацією, республіка Білорусь припиняє пропускні операції в своїх пунктах пропуску.

Від білоруських прикордонників надійшли повідомлення про це. Скасування пропуску починає діяти з 18 години за мінським часом з сьогоднішнього дня

Ситуацію вони пояснюють недопущенням поширення коронавірусу на територію Білорусі.

Під обмеження не підпадають тільки 3 категорії: люди, які в’їжджають за дипломатичними чи службовими паспортами, водії вантажних транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення та члени поїздних бригад.

Натомість не сказано про якісь обмеження на виїзд з Білорусі".

Що цьому передувало: Раніше люди на кордоні з Білоруссю почали скаржитися, що не можуть повернутися в країну як мінімум з Польщі та Литви.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білоруськордон
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