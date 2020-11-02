МЗС: Франція підтримала дії Зеленського у відповідь на рішення КС

У Міністерстві закордонних справ заявили, що глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан висловив підтримку "рішучості президента" Зеленського в подоланні кризи довкола рішення КС.

Про це проінформували у пресслужбі МЗС за підсумками розмови Кулеби з французьким колегою, повідомляє "Європейська правда".

У МЗС відзначили, що Кулеба розповів французькому колезі про "руйнівні наслідки рішення Конституційного суду України" для антикорупційних реформ.

Він запевнив французького дипломата, що президент і уряд "рішуче налаштовані захистити ефективну роботу антикорупційної інфраструктури та інші реформи".

"У свою чергу, Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що Франція підтримує рішучість, з якою президент України Володимир Зеленський почав діяти в цій ситуації ", - йдеться в повідомленні МЗС в понеділок.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що система електронного декларування в Україні працюватиме, а її демонтаж ніколи не буде сприйнятий ні українським суспільством, ні партнерами в ЄС.

У Європейському Союзі стурбовані останніми рішеннями Конституційного суду України щодо діяльності антикорупційних органів, і це може стати підставою для тимчасового призупинення безвізу.

Детальніше про це у редакційній статті "Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим"