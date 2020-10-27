Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

КС скасував е-декларації, незаконне збагачення та ще низку антикорупційних норм – ЗМІ

Вівторок, 27 жовтня 2020, 19:06

Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", журналіст Сергій Лещенко у Telegram

Дослівно: "На закритій частині засідання було ухвалене рішення, яке набирає законної сили. Визначені положення визнано неконституційними".

Деталі: Джерело повідомило виданню "Інтерфакс-Україна", що конституційність низки положень ще вивчатиметься. При цьому співрозмовник видання зауважив, що зобов'язання декларувати майно суд визнав конституційним.

Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.

Лещенко наголошує, що подання було ініційоване депутатами ОПЗЖ та "За майбутнє", а проєкт суддям роздали лише вранці 27 жовтня.

Пряма мова Лещенка: "На закритому засіданні у вівторок КС проголосував за скасування статті 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень НАЗК.

Проєкт був розданий вранці і проголосований. Такого не було навіть при Януковичі. Проти виступили лише четверо суддів: Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий".

Довідково: Раніше до КСУ надійшло конституційне подання 48 народних депутатів, які, зокрема, пропонували скасувати:

  1. декларування неповнолітніх дітей та інших осіб, які живуть з чиновником;
  2. проведення НАЗК моніторингу способу життя чиновників;
  3. проведення НАЗК повної перевірки декларацій;
  4. доступ НАЗК до інформаційних баз даних та державних реєстрів;
  5. декларування відомостей про нерухомість, незавершене будівництво, цінне рухоме майно, у тому числі транспорт, грошові активи та позичені кошти, фінансові зобов’язання, видатки та правочини, роботу за сумісництвом;
  6. декларування відомостей про чужі об’єкти, від яких чиновник має право отримувати дохід;
  7. публічний доступ до декларацій; 8. подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані;
  8. статті 366-1 "Декларування недостовірної інформації" та 368-5 "Незаконне збагачення" Кримінального кодексу України.

Upd. Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас 27 жовтня зустрівся з главою КСУ Олександром Тупицьким, де обговорили "важливість прозорості в роботі" і збереження всього досягнутого після Революції гідності в 2014 році.

Пряма мова Маасікаса: "Плідна зустріч представництва ЄС в Україні та посольства США в Україні з головою Конституційного суду України. Ми обговорили низку питань, що становлять взаємний інтерес, у тому числі важливість прозорості та збереження досягнень, досягнутих після Революції гідності в 2014 році".

Теми: КСкорупція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоКС скасував е-декларації, незаконне збагачення та ще низку антикорупційних норм – ЗМІ

оновленоЗеленський хоче звільнити Трофімова – джерела

В уряді пояснили, навіщо "перекинули" кошти для онкохворих на дороги

На окрузі Ляшка-Гунька лишилося порахувати менше 5%: Ляшко відстає на 2%

У МОЗ розповіли, коли можуть посилити карантин

відеоЛукашенко: "Протестуни" переступили червону лінію, приберіть дітей із вулиці

Усі новини...
КС
"Дров у вогонь": Вовк прокоментував скандальне рішення свого суду щодо Ситника
КС заслухав висновок науковця про незаконність ВАКС і "забув" іншу думку його колег 
КСУ назвав "спробою підриву авторитету" закиди "слуг" щодо розгляду антикорупційного законодавства
Останні новини
20:16
Україна почне експортувати насіння зернових на європейський ринок
19:58
ЄС не чекає вакцини для всіх жителів до 2022 року – ЗМІ
19:40
Перша партія Tesla Model 3 прямує до Європи
19:22
Вибори-2020: у Києві ще жоден райвиборчком не готовий здавати протоколи
19:16
Гривня на міжбанку продовжує девальвувати
19:10
Корнієнко вважає результат "Слуги народу" на місцевих виборах великим успіхом
19:06
оновленоКС скасував е-декларації, незаконне збагачення та ще низку антикорупційних норм – ЗМІ
19:02
Антикорупційний суд поновив справу "Роттердам+"
18:48
Зґвалтування і тортури в Кагарлику: одного підозрюваного відпустили з-під варти
18:27
оновленоЗеленський хоче звільнити Трофімова – джерела
Усі новини...