КС скасував е-декларації, незаконне збагачення та ще низку антикорупційних норм – ЗМІ

Конституційний Суд ухвалив рішення за конституційним поданням депутатів щодо відповідності Основному закону низки положень антикорупційного законодавства та визнав неконституційними окремі його положення.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", журналіст Сергій Лещенко у Telegram

Дослівно: "На закритій частині засідання було ухвалене рішення, яке набирає законної сили. Визначені положення визнано неконституційними".

Деталі: Джерело повідомило виданню "Інтерфакс-Україна", що конституційність низки положень ще вивчатиметься. При цьому співрозмовник видання зауважив, що зобов'язання декларувати майно суд визнав конституційним.

Рішення КС означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.

Лещенко наголошує, що подання було ініційоване депутатами ОПЗЖ та "За майбутнє", а проєкт суддям роздали лише вранці 27 жовтня.

Пряма мова Лещенка: "На закритому засіданні у вівторок КС проголосував за скасування статті 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконного збагачення, електронного декларування, повноважень НАЗК.

Проєкт був розданий вранці і проголосований. Такого не було навіть при Януковичі. Проти виступили лише четверо суддів: Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий".

Довідково: Раніше до КСУ надійшло конституційне подання 48 народних депутатів, які, зокрема, пропонували скасувати:

декларування неповнолітніх дітей та інших осіб, які живуть з чиновником; проведення НАЗК моніторингу способу життя чиновників; проведення НАЗК повної перевірки декларацій; доступ НАЗК до інформаційних баз даних та державних реєстрів; декларування відомостей про нерухомість, незавершене будівництво, цінне рухоме майно, у тому числі транспорт, грошові активи та позичені кошти, фінансові зобов’язання, видатки та правочини, роботу за сумісництвом; декларування відомостей про чужі об’єкти, від яких чиновник має право отримувати дохід; публічний доступ до декларацій; 8. подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані; статті 366-1 "Декларування недостовірної інформації" та 368-5 "Незаконне збагачення" Кримінального кодексу України.

Upd. Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас 27 жовтня зустрівся з главою КСУ Олександром Тупицьким, де обговорили "важливість прозорості в роботі" і збереження всього досягнутого після Революції гідності в 2014 році.

Пряма мова Маасікаса: "Плідна зустріч представництва ЄС в Україні та посольства США в Україні з головою Конституційного суду України. Ми обговорили низку питань, що становлять взаємний інтерес, у тому числі важливість прозорості та збереження досягнень, досягнутих після Революції гідності в 2014 році".