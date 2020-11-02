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У Порошенка кажуть, що ДБР зацікавилася колишнім президентом після наради у Зеленського

Понеділок, 2 листопада 2020, 17:52

Адвокат п'ятого президента Петра Порошенка заявив, що слідчі ДБР звернулися по допомогу до Кіпру, Панами і Віргінських островів після наради силовиків у президента Володимира Зеленського.

Джерело: Facebook-сторінка адвоката Порошенка Голованя

Дослівно: "Черговий сплеск активності ДБР, направленої проти п’ятого президента, очевидно, пов’язаний із нещодавньою нарадою Зеленського із силовиками, де той в ультимативній формі вимагав підозр Порошенку.

А також - з результатами місцевих виборів, на яких "Слуги народу" отримали втричі менше, ніж минулого року, в той час, як "Європейська солідарність" вдвічі наростила підтримку по країні".

Деталі: За словами адвоката, згадана у новині ДБР компанія створювалася виключно з технічною метою передачі активів в довірчу власність Rothschild.

Головань стверджує, що після цього її ліквідували: "Компанія навіть не відкривала банківських рахунків, і жодні кошти ні з України, ні з будь-якого іншого місця не перераховувалися".

Порошенко, згідно умов довірчої власності, всі ці роки не втручається в управління "Рошеном", а податки з дивідендів сплачуються в Україні.

Також адвокат Порошенка стверджує, що ухилення від сплати податків мали б розслідувати слідчі податкової, а не ДБР.

Що було раніше: Слідчі Державного бюро розслідувань звернулися за міжнародною правовою допомогою для розслідування провадження відносно колишнього президента Петра Порошенка.

Передісторія: 

  • На початку квітня вибухнув міжнародний скандал, пов'язаний із офшорами, у якому засвітився й Петро Порошенко. У рамках проекту "Центр із дослідження корупції й організованої злочинності" (OCCRP) на підставі масиву отриманих від анонімного джерела матеріалів про відкриті в офшорних юрисдикціях компанії представників світової еліти ("Panama papers") було оприлюднено інформацію, що 21 серпня 2014 року на Британських Віргінських островах була зареєстрована Prime Asset Partners Limited (BVI), власником якої є Порошенко.
  • Восени 2014 року Prime Asset Partners Limited заснувала на Кіпрі компанії CEE Confectionery Investments Limited, яка у свою чергу заснувала в Нідерландах компанію Roshen Europe BV.
  • В опублікованій інформації вказувалося, що така корпоративна реструктуризація була підготовчою стадією для анонсованого президентом продажу його частки у групі "Рошен".
  • Після цього юридичний і фінансовий радники Порошенка повідомляли, що трастовий договір було підписано 14 січня 2016 року, і однією з його сторін виступила компанія Prime Asset Partners Limited (BVI).
  • Сам Порошенко стверджував, що створення компанії в офшорах було необхідне саме для передачі його активів у "сліпий траст" – і це була вимога Rothschild Trust. Експрезидент запевняв, що ці його дії були прозорими і не для мінімізації податкового навантаження.

Українська правда
Теми: ДБРПорошенкоЗеленський


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