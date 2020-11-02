У Порошенка кажуть, що ДБР зацікавилася колишнім президентом після наради у Зеленського

Адвокат п'ятого президента Петра Порошенка заявив, що слідчі ДБР звернулися по допомогу до Кіпру, Панами і Віргінських островів після наради силовиків у президента Володимира Зеленського.

Джерело: Facebook-сторінка адвоката Порошенка Голованя

Дослівно: "Черговий сплеск активності ДБР, направленої проти п’ятого президента, очевидно, пов’язаний із нещодавньою нарадою Зеленського із силовиками, де той в ультимативній формі вимагав підозр Порошенку.

А також - з результатами місцевих виборів, на яких "Слуги народу" отримали втричі менше, ніж минулого року, в той час, як "Європейська солідарність" вдвічі наростила підтримку по країні".

Деталі: За словами адвоката, згадана у новині ДБР компанія створювалася виключно з технічною метою передачі активів в довірчу власність Rothschild.

Головань стверджує, що після цього її ліквідували: "Компанія навіть не відкривала банківських рахунків, і жодні кошти ні з України, ні з будь-якого іншого місця не перераховувалися".

Порошенко, згідно умов довірчої власності, всі ці роки не втручається в управління "Рошеном", а податки з дивідендів сплачуються в Україні.

Також адвокат Порошенка стверджує, що ухилення від сплати податків мали б розслідувати слідчі податкової, а не ДБР.

Що було раніше: Слідчі Державного бюро розслідувань звернулися за міжнародною правовою допомогою для розслідування провадження відносно колишнього президента Петра Порошенка.

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