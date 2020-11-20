Секретну відеоконференцію міністрів оборони ЄС перервав журналіст, який підібрав код доступу

Нідерландський журналіст отримав доступ до конфіденційної відеоконференції міністрів оборони країн ЄС завдяки інформації, опублікованої в акаунті міністра оборони Нідерландів в Twitter.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

На відеозапису видно, як журналіст Даніель Верлаан з RTL Nieuws з'являється у великому вікні у верхній частині екрану відеоконференції, посміхається і махає міністрам.

"Ви знаєте, що ви потрапили на секретну конференцію?", - запитав журналіста глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель під сміх деяких офіційних осіб.

"Так, так. Мені шкода. Я журналіст з Нідерландів. Вибачте, що перебиваю вашу конференцію", - відповів усміхнений Верлаан.

"Ви знаєте, що це кримінальний злочин? Вам краще швидше відключитися, перш ніж приїде поліція", - додав Боррель.

Хоча вторгнення було зустрінуте сміхом, воно викликало серйозні питання про безпеку конфіденційних зустрічей ЄС. Відеоконференція в п'ятницю включала обговорення секретного документа про загрози, що стоять перед ЄС, який ляже в основу наступної стратегії оборони ЄС, так званого Стратегічного компаса.

RTL повідомив, що Верлаану вдалося отримати доступ до відеоконференції, тому що "в Twitter-акаунті міністра Анки Бійлевельд на короткий час була фотографія з адресою входу і частиною PIN-коду".

"Після низки спроб RTL Nieuws вдалося вгадати PIN-код секретної конференції, тому що на фотографії було видно п'ять з шести цифр PIN-коду", - йдеться в повідомленні.

Представник Міністерства оборони Нідерландів повідомив RTL, що співробітник випадково опублікував в Twitter фотографію, яка містить конфіденційну інформацію.

Офіційний представник ЄС зазначив, що у Ради ЄС не було "безпечного простору" для комунікацій, еквівалентного платформі НАТО.

Високопоставлений дипломат охарактеризував цей епізод як "кумедний", в той час як інший дипломат стверджував, що Раді пощастило, що вторгнення не було більш серйозним. "Наступного разу це може бути хакер, і ми більше не будемо сміятися", - сказав дипломат.