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Ракета SpaceX стартувала на орбіту із супутником для вивчення океану

Субота, 21 листопада 2020, 19:57
Ракета SpaceX стартувала на орбіту із супутником для вивчення океану

Ракета-носій Falcon 9 американської компанії SpaceX у суботу стартувала на орбіту з науковим океанографічним супутником Sentinel-6A Michael Freilich.

Джерело: NASA

Деталі: Запуск відбувся о 12:17 за часом Східного узбережжя США (19:17 за Києвом) з авіабази Ванденберг (штат Каліфорнія).

Космічний апарат Sentinel-6A Michael Freilich через 53 хвилини після старту ракети буде виведений на орбіту.

Sentinel-6A Michael Freilich
Sentinel-6A Michael Freilich

Sentinel-6A є частиною спільної програми NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США та Європейського космічного агентства з відстеження рівня світового океану і збору даних про вплив глобального потепління на зміну берегових ліній. Апарат стане частиною супутникової орбітальної групи Copernicus з моніторингу довкілля Землі.

Українська правда

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Теми: космоснаука
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