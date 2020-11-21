Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ракета SpaceX стартувала на орбіту із супутником для вивчення океану

Субота, 21 листопада 2020, 20:57

Ракета-носій Falcon 9 американської компанії SpaceX у суботу стартувала на орбіту з науковим океанографічним супутником Sentinel-6A Michael Freilich.

Джерело: NASA

Деталі: Запуск відбувся о 12:17 за часом Східного узбережжя США (19:17 за Києвом) з авіабази Ванденберг (штат Каліфорнія).

Космічний апарат Sentinel-6A Michael Freilich через 53 хвилини після старту ракети буде виведений на орбіту.

Sentinel-6A Michael Freilich
Sentinel-6A Michael Freilich

Sentinel-6A є частиною спільної програми NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США та Європейського космічного агентства з відстеження рівня світового океану і збору даних про вплив глобального потепління на зміну берегових ліній. Апарат стане частиною супутникової орбітальної групи Copernicus з моніторингу довкілля Землі.

Українська правда
Теми: космоснаука


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУ Києві відбулася хода Алеєю Героїв Небесної сотні

відеоДо Зеленського приїхав автопробіг із вимогами: від кризи з КС до коронавірусу

Дати введення жорсткого карантину немає, це план Б – Шмигаль

В Україні вільні майже 12 тисяч ліжок, забезпечених киснем – Степанов

У госпіталі біля Львова кажуть, що вибуху не було, ніхто не постраждав

Степанов оцінив карантин минулих вихідних: "так собі"

Усі новини...
космос
Конкурент SpaceX — компанія Rocket Lab вперше повернула на Землю перший ступінь ракети
Марсохід NASA надіслав на Землю аудіофайл
Маск похвалив українські ракетні двигуни
Останні новини
21:52
Британія і Канада досягли домовленості щодо майбутньої торгівлі після Brexit
21:36
ЄС закликає вкласти $4,5 млрд у глобальний проєкт боротьби з коронавірусом
20:57
відеоРакета SpaceX стартувала на орбіту із супутником для вивчення океану
20:25
Китай пропонує присвоювати людям QR-коди з даними про Covid-19
19:47
фотоУ Києві відбулася хода Алеєю Героїв Небесної сотні
19:14
У Ердогана заявили, що Туреччина все ще налаштована стати членом ЄС
19:00
"Шахтар" у меншості втрачає очки в матчі з "Олександрією"
18:47
мапаСиноптики розповіли, де в неділю випаде сніг
18:14
У Києві станцію метро "Хрещатик" закривали через дзвінок про мінування
18:08
Додон оскаржив у суді результати виборів з фейковими відео в якості доказів
Усі новини...