Ракета SpaceX стартувала на орбіту із супутником для вивчення океану

Ракета-носій Falcon 9 американської компанії SpaceX у суботу стартувала на орбіту з науковим океанографічним супутником Sentinel-6A Michael Freilich.

Джерело: NASA

"3.. 2.. 1.. 0.. and liftoff of Sentinel-6 Michael Freilich, continuing a legacy of ocean observation and international collaboration to benefit all humanity." pic.twitter.com/JCT0AnV0za — NASA (@NASA) November 21, 2020

Деталі: Запуск відбувся о 12:17 за часом Східного узбережжя США (19:17 за Києвом) з авіабази Ванденберг (штат Каліфорнія).

Космічний апарат Sentinel-6A Michael Freilich через 53 хвилини після старту ракети буде виведений на орбіту.

Sentinel-6A Michael Freilich

Sentinel-6A є частиною спільної програми NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США та Європейського космічного агентства з відстеження рівня світового океану і збору даних про вплив глобального потепління на зміну берегових ліній. Апарат стане частиною супутникової орбітальної групи Copernicus з моніторингу довкілля Землі.