Ракета SpaceX стартувала на орбіту із супутником для вивчення океану

Ракета-носій Falcon 9 американської компанії SpaceX у суботу стартувала на орбіту з науковим океанографічним супутником Sentinel-6A Michael Freilich.

Джерело: NASA

"3.. 2.. 1.. 0.. and liftoff of Sentinel-6 Michael Freilich, continuing a legacy of ocean observation and international collaboration to benefit all humanity." pic.twitter.com/JCT0AnV0za