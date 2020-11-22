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У Грузії правляча партія виграла другий тур виборів, який бойкотувала опозиція

Неділя, 22 листопада 2020, 11:56

Кандидати правлячої партії "Грузинська мрія" з великим відривом перемагають у всіх 17 одномандатних округах, де 21 листопада проводився другий тур парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

"Грузинська мрія" фактично була єдиною партією, яка брала участь у другому турі. Її опоненти бойкотували вибори 21 листопада.

У виборчих бюлетенях імена кандидатів від опозиції, які пройшли до другого туру, значилися формально. Вони закликали своїх прихильників ігнорувати голосування, назвавши його фарсом.

Згідно з даними на сайті ЦВК Грузії, кандидати від правлячої партії набирають близько 90% голосів.

Всі опозиційні партії зняли своїх кандидатів. Вони не визнають легітимність першого туру парламентських виборів, що проходили 31 жовтня, заявляючи, що результати були сфальсифіковані. Опоненти влади закликали своїх прихильників до "повного ігнорування" голосування.

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Теми: Грузіявибори


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