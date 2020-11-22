Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

США вийшли з Договору про відкрите небо через Росію

Неділя, 22 листопада 2020, 17:45

Рада національної безпеки Сполучених Штатів підтвердили вихід країни з Договору з відкритого неба.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні ради в Twitter.

"Сьогодні виповнюється шість місяців з того моменту, як США повідомили про вихід з Договору про відкрите небо. Тепер ми більше не є учасником угоди, яку протягом років грубо порушувала Росія", - йдеться в повідомленні.

За словами глави Радбезу США Роберта О'Брайена, "президент США завжди ставив Америку на перше місце, повідомляючи про вихід із застарілих договорів і угод, які служили інтересам супротивників ціною нашої національної безпеки".

21 травня президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв рішення про вихід з Договору про відкрите небо, але залишав можливість повернутися до його виконання, якщо і Росія буде повністю його виконувати.

Договір 1992 року дозволяє 34 державам-членам здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями один одного. Рішення Трампа може вплинути на здатність американських військових вести повітряне спостереження за Росією та іншими країнами-членами.

Як відомо, в серпні 2019 року США офіційно вийшли з Договору про ядерні сили середньої дальності з Росією, поклавши край епохальному пакту про контроль над озброєннями, що обмежив розробку ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 кілометрів.

Теми: СШАРосіяавіа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Виборці голосують активніше, ніж минулої неділі – "ОПОРА"

США вийшли з Договору про відкрите небо через Росію

фото, відеоСиловики затримують протестувальників по всьому Мінську

Шмигаль про поширення Covid: міністерства активно готують план Б

фото, відеоВибори: у Дрогобич приїхали автобуси з молодиками, що назвалися журналістами

Російські виробники вакцини від Covid відреагували на заяви Pfizer і Moderna

Усі новини...
США
Суд відхилив позов Трампа щодо перерахунку голосів в Пенсільванії
SpaceX всьоме використає одну й ту саму ракету для доставки вантажів на орбіту
Євросоюз засудив США через відновлення страт засуджених
Останні новини
19:03
У Франції виявили заражених коронавірусом норок
18:52
У Рівному намагалися підкупити виборців на користь кандидата в мери
18:37
Британія планує пом'якшити карантин на період Різдвяних свят
18:25
ООС: обстріл біля Шумів і мінування, без втрат
17:55
Виборці голосують активніше, ніж минулої неділі – "ОПОРА"
17:45
США вийшли з Договору про відкрите небо через Росію
17:37
У МЗС з'явився новий речник
17:22
Екскерівник Мінекономіки: На підтримку підприємців через локдаун треба 20 мільярдів
17:06
фото, відеоСиловики затримують протестувальників по всьому Мінську
16:47
Франція розпочне пом'якшувати карантин в три етапи
Усі новини...