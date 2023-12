США вийшли з Договору про відкрите небо через Росію

Рада національної безпеки Сполучених Штатів підтвердили вихід країни з Договору з відкритого неба.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні ради в Twitter.

(1/2) “Today marks six months since the United States submitted our notice of withdrawal from the Treaty on Open Skies. We are now no longer a party to this treaty that Russia flagrantly violated for years.