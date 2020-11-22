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Лідери G20 схвалили заморозку боргів бідних країн і рівний доступ до вакцин

Неділя, 22 листопада 2020, 22:09
Лідери G20 схвалили заморозку боргів бідних країн і рівний доступ до вакцин
g20.org

Лідери G20 схвалили продовження заморозки боргових виплат найбіднішими країнами до середини 2021 року у зв'язку з пандемією COVID-19 і висловилися за рівний доступ до вакцин.

Джерело: підсумкове комюніке саміту G20, пише Reuters

Деталі: Пандемія і перспективи нерівномірного і невизначеного економічного відновлення були в центрі уваги дводенного онлайн-саміту під головуванням Саудівської Аравії, яка наступного місяця передасть головування у G20 Італії.

У спільній заяві лідери країн G20 також наполегливо закликали приватних кредиторів взяти участь в ініціативі, що стосується заморозки боргів найбідніших країн, і заявили, що стежать за особливими проблемами, з якими стикаються африканські і малі острівні держави.

Ініціатива G20 щодо полегшення боргового тягаря, запущена незабаром після початку пандемії навесні, допомогла 46 із 73 країн, що відповідають критеріям, відкласти виплати з обслуговування боргу в 2020 році на суму 5,7 млрд доларів США, вивільнивши кошти для боротьби з пандемією і зміцнення своєї економіки.

Лідери 20 найбільших економік світу також пообіцяли не шкодувати зусиль для забезпечення доступної та справедливої ​​поставки ліків, тестів і вакцин проти COVID-19 "всім людям", у відповідь на побоювання з приводу того, що пандемія може посилити розбіжності між багатими і бідними в світі.

Дослівно: "Ми не пошкодуємо зусиль, щоб забезпечити їхній рівноправний доступ для всіх людей".

Країни G20 також працюватимуть над тим, щоб "захищати життя, надавати підтримку, приділяючи особливу увагу найбільш вразливим, і повертати наші економіки на шлях відновлення зростання, захисту і створення робочих місць для всіх".

Деталі: Міністр фінансів Саудівської Аравії Мохаммед аль-Джадаан на заключній прес-конференції заявив: "G20 однозначно визнає: якщо ми залишимо якусь країну позаду, ми всі залишимося позаду".

Українська правда

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Теми: коронавірусекономікавакцинація
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