В Україну не пустили угорського топ-урядовця, відповідального за Закарпаття

Українські прикордонники розвернули на кордоні угорського політика Іштвана Грежу, якому заборонено в'їзд в Україну через втручання угорського уряду в місцеві вибори.

Про це "Європейській правді" стало відомо із кількох джерел.

У вівторок вранці Грежа прибув на пункт пропуску "Лужанка" в Закарпатській області, де прикордонники проінформували його про заборону на в'їзд і не дозволили перетнути кордон. КПП "Берегшурань-Лужанка" є найближчим до Берегова - міста з найчисельнішою угорською громадою в Україні.

За інформацією видання, українська сторона знала про запланований візит: Будапешт напередодні відправив ноту, у якій "поінформував" Україну про запланований візит Грежі. Втім, варто зауважити, що в Угорщині з неофіційних джерел знали, що цьому посадовцю віднедавна заборонений в'їзд до країни - інформація про це була відома навіть в експертних колах. Тому, певно, угорці передбачали його недопуск на кордоні.

Після близько годинного очікування посадовець повернувся до Угорщини, свідчать джерела ЄП. Офіційних заяв сторін наразі не надходило.

Грежа - уповноважений угорського міністра, відповідальний за розвиток співпраці між областю Саболч-Сатмар-Берег і Закарпаттям.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

Офіційно імена осіб не називалися, але з джерел було відомо, що це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто тоді називав рішення "жалюгідним і нісенітницею", однак згодом сторони повідомили про примирення. Зокрема, український міністр Дмитро Кулеба заявляв, що домовився з Угорщиною "перегорнути сторінку" і відновити співпрацю.

У день голосування на місцевих виборах в Україні, 25 жовтня, Сійярто поширив заклик до українських угорців голосувати за одну з партій, що бере участь у місцевих виборах на Закарпатті – КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття), а також закликав підтримати на виборах мера Берегова чинного міського голову, представника угорської громади Золтана Бабяка.