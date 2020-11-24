Путін поговорив про своїх миротворців з Пашиняном і Алієвим

Президент РФ Владімір Путін у телефонних розмовах з прем'єр-міністром Вірменії і президентом Азербайджану підняв питання організації роботи російських миротворців у Нагірному Карабаху.

Про це прозвітувала пресслужба Кремля, повідомляє "Європейська правда".

Відзначається, що Путін поспілкувався з Пашиняном і Алієвим в окремих телефонних розмовах у понеділок та у вівторок.

Президент РФ обговорив із ними підсумки поїздки 21 листопада в Єреван і Баку російської міжвідомчої делегації і хід виконання положень заяви лідерів трьох країн від 9 листопада.

"Розглянуто модальності роботи російських миротворців в районі Нагірного Карабаху і подальші кроки з надання гуманітарної допомоги населенню", - заявили у Кремлі.

Крім того, у розмові було порушено питання "економічної взаємодії та розблокування транспортних комунікацій в регіоні".

Нагадаємо, угода про припинення вогню у нагірному Карабаху передбачає розміщення у регіоні близько 2000 російських миротворців.

Також Туреччина і Росія в листопаді домовилися створити в регіоні спільний центр для спостереження за припиненням вогню.

За даними ЗМІ, Туреччина і Росія сперечаються через бажання Анкари створити незалежний військовий спостережний пункт на території Азербайджану.