У Британії погодились послабити коронавірусні обмеження на час Різдва

Чотири країни Сполученого Королівства погодилися послабити коронавірусні обмеження на період Різдва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Було оголошено, що домогосподарства по всій Британії зможуть сформувати "різдвяну бульбашку" з двома іншими домогосподарствами протягом п'ятиденного вікна в святковий період.

У період з 23 по 27 грудня люди зможуть зустрітися з цими двома іншими сім'ями у своїй бульбашці - але тільки в приватному будинку, місці поклоніння або відкритих громадських місцях.

Обмеження на поїздки по всій Британії також будуть зняті протягом п'ятиденного періоду, що дозволить людям подорожувати між країнами або між регіонами з різними рівнями коронавірусної небезпеки.

Мешканцям ПівнічноїІрландії буде дозволено подорожувати ще один день по обидві сторони п'ятиденного вікна, щоб дозволити собі перельоти.

Міністр Кабінету міністрів Майкл Гоув, який головував на нараді з приводу послаблення обмежень, сказав: "Ми всі знаємо, що Різдво цього року буде не таким, як у минулі роки".

"Але всі уряди погодилися, що ми повинні збалансувати необхідність захисту громадського здоров'я з тим, щоб також дозволити людям бути зі своїми близькими" – заявив він.

Згідно з різдвяними правилами, як тільки утворюється бульбашка з трьох домашніх господарств, її не можна буде змінити чи розширити в будь-який момент.

За межами приватних будинків, місць відправлення культу та відкритих громадських просторів люди повинні продовжувати дотримуватися всіх інших місцевих обмежень у своєму районі.

Це означає, що різдвяні бульбашки навряд чи зможуть зустрітися в пабах, барах або ресторанах.

У понеділок прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив про свій зимовий план боротьби з коронавірусом в місяці, що передують весні.

Він сказав, що сподівається, що впровадження вакцини буде сигналом того, що життя може повернутися до "нормального" стану до Великодня.