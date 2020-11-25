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Набули чинності зміни до ПДР для водіїв, велосипедистів і пішоходів

Середа, 25 листопада 2020, 09:38
Фото babysecurity.ru

В Україні набрали чинності зміни до Правил дорожнього руху, які стосуються водіїв, пасажирів, велосипедистів та пішоходів.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ у Telegram

Дослівно: "Якщо раніше водії та пасажири таксі могли не пристібатися під час руху в населеному пункті, а інструктори з водіння і за його межами, то тепер всі вони повинні бути пристебнуті. Це правило зобов'язує водіїв таксі забезпечити наявність ременів безпеки як на передньому, так і на задньому сидінні і нагадувати пасажирам про необхідність їх використовувати".

Деталі: Згідно зі змінами, не пристібатися в населеному пункті дозволяється лише водіям і пасажирам з інвалідністю, якщо це фізіологічно неможливо, а також водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів.

Також забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх. Номерні знаки повинні бути чистими і достатньо освітленими.

Велосипедистам дозволили рух смугою для маршрутних транспортних засобів.

А пішоходи, які рухаються проїжджою частиною чи узбіччям, відтепер обов'язково мають використовувати світлоповертальні елементи у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.

Українська правда
Теми: дорогиавто


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