В США відтермінували блокування TikTok

Китайська соціальна мережа TikTok буде доступна в США до 4 грудня через відтермінування заборони на блокування додатку.

Джерело: Reuters

Деталі: Таким чином влада дала ще тиждень компанії ByteDance на продаж додатку. Відповідне рішення раніше ухвалив суд.

Ще 14 серпня президент США видав розпорядження, яким наказував продати TikTok протягом 90 днів.

Водночас під тиском уряду ByteDance місяцями веде перемовини щодо завершення угоди про переведення американських активів у нову структуру.

Представники соцмережі не прокоментували відповідне рішення.

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