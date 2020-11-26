Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В США відтермінували блокування TikTok

Четвер, 26 листопада 2020, 04:49

Китайська соціальна мережа TikTok буде доступна в США до 4 грудня через відтермінування заборони на блокування додатку. 

Джерело: Reuters

Деталі: Таким чином влада дала ще тиждень компанії ByteDance на продаж додатку. Відповідне рішення раніше ухвалив суд. 

Ще 14 серпня президент США видав розпорядження, яким наказував продати TikTok протягом 90 днів. 

Водночас під тиском уряду ByteDance місяцями веде перемовини щодо завершення угоди про переведення американських активів у нову структуру. 

Представники соцмережі не прокоментували відповідне рішення. 

Нагадаємо:

  • Дональд Трамп доручив заборонити додаток TikTok у США, посилаючись на міркування національної безпеки. У США побоюються, що дані, зібрані власником TikTok, можуть бути передані Китаю.
  • Власник TikTok, ByteDance, заперечував звинувачення в тому, що він контролюється правлячою Комуністичною партією Китаю чи ділиться з нею даними.
  • Як повідомили Reuters, у рамках угоди буде створено нову компанію, яка отримає назву TikTok Global. У раді цієї компанії буде більшість американських директорів, головний виконавчий директор із США і експерт з безпеки.
  • Очікується, що Oracle і Walmart придбають значні частки в компанії, а ByteDance вживе заходів безпеки щодо даних користувачів з США. Дані TikTok будуть зберігатися в Oracle, який матиме право перевіряти його вихідний код.

Українська правда
Теми: СШАсоцмережіКитай


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоЗеленський призначив нового очільника Миколаївщини

Новини 25 листопада: жорсткий карантин на свята, плани Байдена

Помер футболіст Дієго Марадона

УЄФА присудила збірній Україні технічну поразку в матчі зі Швейцарією

Розвідка попередила, що РФ намагається дискредитувати керівництво України

Суд щодо MH17 відмовив у розслідуванні альтернативних сценаріїв катастрофи

Усі новини...
США
Манафорта все ж таки можуть помилувати – The Hill
Трамп помилував ексрадника, який брехав про зв’язки із РФ
Трамп може помилувати Флінна й Манафорта – CNN
Останні новини
04:49
В США відтермінували блокування TikTok
03:57
Манафорта все ж таки можуть помилувати – The Hill
02:59
Від коронавірусу за добу у світі померло рекордне число хворих
02:02
Через пародію на ТВ-шоу Угорщина нагадала Берліну про нацистське минуле
01:07
Німеччина не послабливатиме карантин
00:21
Трамп помилував ексрадника, який брехав про зв’язки із РФ
23:48
Грудень цього року буде теплішим, ніж зазвичай
23:39
Дослідники ВООЗ вирушать в Ухань, щоб вивчити зародження COVID-19
23:16
"Не більше ніж клаптик паперу": Азербайджан про визнання Карабаху Сенатом Франції
22:54
"Нафтогаз" не змінюватиме ціну на газ у грудні
Усі новини...