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В США відтермінували блокування TikTok

Четвер, 26 листопада 2020, 03:49
В США відтермінували блокування TikTok

Китайська соціальна мережа TikTok буде доступна в США до 4 грудня через відтермінування заборони на блокування додатку. 

Джерело: Reuters

Деталі: Таким чином влада дала ще тиждень компанії ByteDance на продаж додатку. Відповідне рішення раніше ухвалив суд. 

Ще 14 серпня президент США видав розпорядження, яким наказував продати TikTok протягом 90 днів. 

Водночас під тиском уряду ByteDance місяцями веде перемовини щодо завершення угоди про переведення американських активів у нову структуру. 

Представники соцмережі не прокоментували відповідне рішення. 

Нагадаємо:

  • Дональд Трамп доручив заборонити додаток TikTok у США, посилаючись на міркування національної безпеки. У США побоюються, що дані, зібрані власником TikTok, можуть бути передані Китаю.
  • Власник TikTok, ByteDance, заперечував звинувачення в тому, що він контролюється правлячою Комуністичною партією Китаю чи ділиться з нею даними.
  • Як повідомили Reuters, у рамках угоди буде створено нову компанію, яка отримає назву TikTok Global. У раді цієї компанії буде більшість американських директорів, головний виконавчий директор із США і експерт з безпеки.
  • Очікується, що Oracle і Walmart придбають значні частки в компанії, а ByteDance вживе заходів безпеки щодо даних користувачів з США. Дані TikTok будуть зберігатися в Oracle, який матиме право перевіряти його вихідний код.

Українська правда

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Теми: СШАсоцмережіКитай
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