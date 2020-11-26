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ООН: через незаконні рубки і зміни клімату Карпатський регіон у реальній небезпеці

Четвер, 26 листопада 2020, 10:43
фото: УП

Виконавчий директор програми ООН з питань довкілля Інгер Андерсен попередила країни Карпатського регіону про серйозні загрози через вирубку лісів та зміни клімату. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила на зустрічі з представниками Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії, Сербії, Словаччини та України у середу.

"Не обманюйте себе: Карпатський регіон перебуває в реальній і безпосередньої небезпеці", - заявила вона.

"Праліси Карпат та їх унікальне біорізноманіття зникають із загрозливою швидкістю, деревина незаконно вирубується і перевозиться через кордони гірських держав і за їх межі. Це має безліч наслідків", - сказала Андерсен.

Як приклад вона навела кілька руйнівних повеней, які за останні роки пережила Україна.

"Села та дороги затоплені. Мости зруйновані. Люди загинули. Повені частково пов’язані зі зміною клімату. Але незаконні рубки, що відбуваються під прикриттям труднощів, яких зазнала Україна, знищили великі шматки лісу, які вбирають надлишки води та забезпечують захист від повені", - заявила Андерсен.

Вона додала, що за останні 20 років незаконні рубки обійшлися Румунії в більш ніж п'ять мільярдів євро.

Андерсен закликала сторони зміцнювати верховенство права для забезпечення захисту навколишнього середовища, а також збільшити транскордонну співпрацю і активізувати боротьбу зі змінами клімату.

Теми: ООНКарпати


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