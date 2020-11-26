Прем'єрка Данії не стримала сліз під час візиту на ферму, де довелося знищити всіх норок

Прем’єрка Данії після відвідин однієї з ферм, де через коронавірус довелося знищити усіх норок, не змогла стримати сліз під враженнями від спілкування із власниками.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

На відео, яке оприлюднили данські ЗМІ, можна бачити як Метте Фредеріксен довгий час намагається опанувати емоції, щоб дати коментар.

"Це було дуже емоційно. Ця ферма належить родині, де два покоління - батько й син - професійно вирощували норок. І тут за лічені дні справа усього їхнього життя знищена", - сказала прем’єрка, після чого змушена була перерватися і витерти сльози.

"Коли все це скінчиться і ми, сподіваюся, напрацюємо належне рішення про компенсації - сподіваюся, і ця родина, і усі інші власники норкових ферм будуть пам’ятати, що це трапилося не з їхньої провини, не тому що вони були "поганими" власниками ферм - винен тільки коронавірус", - продовжила Метте Фредеріксен.

Вона сказала також, що вважає за необхідне вибачитися.

"На мою думку, тут є за що вибачатися, тому що ми зробили помилки", - сказала прем’єр-міністр.

Нагадаємо, раніше Данія, найбільший у світі експортер норкового хутра, оголосила про рішення знищити понад 15 мільйонів норок після виявлення мутованого штаму коронавірусу, який міг поставити під загрозу ефективність майбутніх вакцин.

Через два тижні, в розпал політичної кризи, пов'язаної з законністю цього рішення, уряд прийшов до висновку, що загроза вакцинам для людини "дуже ймовірно усунена" за відсутності будь-яких інших випадків мутованої версії.

Згідно з останніми підрахунками, фермери, які вирощують норку, на даний момент вбили понад 10 мільйонів тварин. Тепер виникла нова проблема через те, що вбитих норок захоронили у недостатньо глибоких ямах і їх виштовхує на поверхню.