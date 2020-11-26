Австрійське село Фукінг змінить назву через жартівників і крадіжки вивісок

Австрійське село Фукінг (Fucking) змінює свою назву, оскільки його мешканці вже стомилися від хихикання, яке ця назва викликала в англомовному світі, і від відвідувачів, які крали його вивіски.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Село, що входить до складу муніципалітету Тарсдорф, на північ від Зальцбурга і недалеко від кордону з Німеччиною, вже давно стало предметом веселощів в англомовних засобах масової інформації, які радісно повідомляли про місцеве роздратування з приводу викрадення знаків на сувеніри.

У 2018 році порнографічний сайт Pornhub заявив, що пропонує безкоштовний преміум-доступ жителям міст і селищ з такими назвами, як Тітс, Німеччина, Фукінг, австрія або Біг-Бівер, Пенсільванія, в Сполучених Штатах.

"Я підтверджую, що це дійсно було вирішено місцевою радою. Я більше нічого не скажу про це", - заявив мер Тарсдорфа Андреа Хольцнер. Це рішення також було опубліковано на веб-сайті місцевої ради.

З 1 січня село буде називатися Фуггінг (Fugging), йдеться в офіційній заяві, яка стверджує, що ініціатива була висунута мешканцями села.