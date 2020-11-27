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Українці отримали найбільше посвідок на проживання в ЄС четвертий рік поспіль

П'ятниця, 27 листопада 2020, 14:46

У 2019 році перші посвідки на проживання в країнах-членах ЄС отримали 757 000 українців, що робить їх найбільшою групою серед усіх одержувачів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.

Майже чотири з п'яти дозволів українцям було видано Польщею. Зайнятість була основною причиною видачі дозволів українцям, 87% документів були видані з цієї причини.

На другому місці за кількістю отриманих дозволів громадяни Марокко (133 000 дозволів, з яких 47% були видані в Іспанії) і Індії (131 000, з яких 19% в Німеччині). На громадян цих країн припадала понад третина (35%) всіх перших дозволів на проживання, виданих в 2019 році.

Сім'я була переважаючою причиною видачі дозволів марокканцям (59%) і освіта для дозволів, виданих китайцям (40%) і громадянам США (37%). Інші причини, а саме статус біженця і додатковий захист, переважали у сирійців (65%).

 

Загалом 2019 року в ЄС було видано близько 3 мільйонів перших посвідок на проживання для громадян, які не входять до ЄС. Це число виросло на 6% (або 163 000) в порівнянні з 2018 роком, продовжуючи тенденцію до зростання, що спостерігається з 2013 року.

У Євростаті відзначають, що зростання загальної кількості перших дозволів на проживання в основному було зумовлене збільшенням кількості перших дозволів, виданих з причин працевлаштування (зростання на 214 000 або 22%).

Польща видала чверть всіх перших дозволів на проживання - 724 000 або 25% від загального числа. За нею йдуть Німеччина (460 000 або 16%), Іспанія (320 000 або 11%), Франція (285 000 або 10%), Італія (176 000 або 6%) і Чехія (117 000 або 4%).

Зазначимо, що у 2018 році громадянам України видали 527 тисяч посвідок на проживання, з яких майже 78,5% видала Польща, 5,1% - Чехія, 4,1% - Угорщина.

У 2017 та 2016 роках українці теж лідирували за кількістю нових дозволів на проживання у ЄС, й щоразу Польща ставала головним джерелом видачі документів для них.

Теми: ЄвропаукраїнціЄСУкраїна


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