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У Польщі важко поранили двох студентів з України

П'ятниця, 27 листопада 2020, 16:47

У Жешуві в результаті інциденту, що стався на зйомній квартирі, двоє українських студентів отримали важкі ножові поранення. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Nowiny 24.

Інцидент стався близько 3 години ночі в одній з квартир на вулиці Рейтана. Поліція встановила, що в результаті застосування небезпечного знаряддя постраждали двоє студентів з України. Вони з важкими травмами доставлені в лікарню. 

Радіо RMF FM повідомило, що інцидент стався в квартирі, яку знімають троє молодих українців. 

За інформацією ЗМІ, один був знайдений без свідомості в квартирі, а інший з множинними ножовими пораненнями - перед будинком. У квартирі були явні сліди бійки.

Пізніше поліція підтвердила, що двоє громадян України віком 19 і 21 років постраждали під час інциденту. 

Наразі триває розслідування, ніхто не затриманий.

Разом з тим поліція оголосила в розшук громадянина України Олександра Ситника, який може бути причетним до цієї події.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщакриміналУкраїна
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