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Ексспівробітниця банку "Хрещатик" могла вкрасти 10 мільйонів

П'ятниця, 27 листопада 2020, 17:49

Експрацівницю банку "Хрещатик" підозрюють у розкраданні понад 10 мільйонів гривень вкладників.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За даними слідства, підозрювана була відповідальною за оформлення договорів. Вступивши у змову з іншими працівниками банку, вона надавала вкладникам завідомо підроблені документи, що нібито підтверджували належність передачі банку коштів за депозитними договорами.

Однак отримані від клієнтів кошти підозрювана не обліковувала належним чином та разом з іншими співучасниками використовувала на власний розсуд.

В результаті клієнтам банку заподіяно збитків на загальну суму понад 10 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Їй оголошено підозру в заволодінні коштами вкладників шляхом зловживання службовим становищем.

Речниця прокуратури Надія Максимець уточнила, що злочин був скоєний в період 2013-14 років. Вищевказану підозру оголошено в рамках виділеного кримінального провадження зі справи про масштабне розкрадання коштів банку, яке розслідує слідче управління столичної поліції.

У межах слідства наразі встановлюються інші співучасники злочину.

Нагадаємо: 5 квітня 2016 року НБУ визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію. 24,9379% акцій банку належали Київській міській державній адміністрації.

У 2020 році Шостий апеляційний адмінсуд Києва cкасував рішення НБУ про ліквідацію, але не повернув банку ліцензію.

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Теми: прокуратураКиїв


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