Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Експрацівниця банку "Хрещатик" могла вкрасти 10 мільйонів

П'ятниця, 27 листопада 2020, 16:49
Експрацівниця банку Хрещатик могла вкрасти 10 мільйонів

Експрацівницю банку "Хрещатик" підозрюють у розкраданні понад 10 мільйонів гривень вкладників.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За даними слідства, підозрювана була відповідальною за оформлення договорів. Вступивши у змову з іншими працівниками банку, вона надавала вкладникам завідомо підроблені документи, що нібито підтверджували належність передачі банку коштів за депозитними договорами.

Однак отримані від клієнтів кошти підозрювана не обліковувала належним чином та разом з іншими співучасниками використовувала на власний розсуд.

В результаті клієнтам банку заподіяно збитків на загальну суму понад 10 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Їй оголошено підозру в заволодінні коштами вкладників шляхом зловживання службовим становищем.

Речниця прокуратури Надія Максимець уточнила, що злочин був скоєний в період 2013-14 років. Вищевказану підозру оголошено в рамках виділеного кримінального провадження зі справи про масштабне розкрадання коштів банку, яке розслідує слідче управління столичної поліції.

У межах слідства наразі встановлюються інші співучасники злочину.

Нагадаємо: 5 квітня 2016 року НБУ визнав банк "Хрещатик" неплатоспроможним, а Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію. 24,9379% акцій банку належали Київській міській державній адміністрації.

У 2020 році Шостий апеляційний адмінсуд Києва cкасував рішення НБУ про ліквідацію, але не повернув банку ліцензію.

Читайте також: Скарби "Хрещатика". Як київська влада "закопала" 370 мільйонів у "Парковому містечку"

Українська правда
Теми: прокуратураКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
прокуратура
Викрили ще одну киянку, яка поширювала роботу ППО
Судитимуть екснардепа-комуніста, який підписав звернення до Путіна щодо визнання "Л/ДНР"
"Тому, хто в кабіні, ср*ка буде": у Києві на ремонті ліфтів розікрали більше мільйона
Останні новини
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
Усі новини...
Реклама: