Бельгія послабить коронавірусні обмеження напередодні Різдва

Наступного тижня Бельгія послабить коронавірусні обмеження і знову відкриє всі магазини, однак бари і ресторани залишаться зачиненими.

Про це у п’ятницю заявив прем'єр-міністр Александр де Кроо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Магазини, які вважаються другорядними, були закриті в Бельгії 2 листопада. Тепер вони працюватимуть, однак люди повинні здійснювати покупки поодинці і не можуть залишатися в одному магазині більше ніж 30 хвилин. Нові заходи будуть діяти до 15 січня.

Музеї та басейни також можуть відновити роботу з вівторка.

У переддень Різдва початок комендантської години, який зараз припадає на 22:00, в Валлонії та в Брюсселі буде перенесено на північ.

Домогосподарства зможуть запросити ще одну додаткову людину на святкування Різдва, а люди, які живуть одні, можуть запросити двох гостей.

Напередодні Нового року такого послаблення правил не буде, феєрверки будуть заборонені.

Зимові поїздки і поїздки в червоні зони категорично не рекомендуються. Контроль на кордонах буде посилено. Де Кроо заявив, що він зв'язався з урядами Швейцарії і Австрії, щоб попросити їх закрити гірськолижні курорти. Обидві країни виступають проти цього.

Невелике послаблення обмежень відбувається на тлі поліпшення епідеміологічної ситуації. За офіційними даними, з 17 по 23 листопада за день реєстрували в середньому 2765 випадків зараження - значно менше, ніж тижнем раніше.