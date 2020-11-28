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Трюдо про Голодомор: Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли

Субота, 28 листопада 2020, 15:59
Трюдо про Голодомор: Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив із сильною заявою у День пам’яті жертв голодоморів, закликавши співвітчизників вшанувати жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Заява канадського прем’єра оприлюднена в суботу 28 листопада, повідомляє "Європейська правда".

"З 1932 по 1933 рік тоталітарний радянський режим Йосипа Сталіна створив в Україні жахливий голод - геноцид, покликаний зламати дух українського народу, стерти його ідентичність і зупинити його прагнення до свободи і незалежності.

Мільйони померли від голоду, багато хто з них діти, інші були заарештовані, депортовані або страчені в рамках цієї жорстокої кампанії", - заявив Джастін Трюдо.

Перед обличчям такої жорстокості українці вистояли, підкреслив канадський прем’єр.

"Вони твердо трималися своєї мови і своєї культури, не дивлячись на всі спроби режиму придушувати і переслідувати їх. У 1991 році, після більш ніж півстоліття радянського гніту і правління, Україна проголосила незалежність", - наголосив глава уряду Канади.

Протягом десятиліть зловісна реальність Голодомору заперечувалася, а страждання українців були приховані від світу, підкреслив він.

"Ми зобов'язані пам'ятати історії загиблих і постраждалих сімей. Ми повинні прийняти ці суворі істини і взяти на себе зобов'язання завжди діяти, коли права людини перебувають під загрозою.

У цю похмуру річницю я закликаю всіх канадців вшанувати пам'ять жертв Голодомору і визнати той внесок, який українські канадці внесли в побудову кращої країни для всіх нас. Я також підтверджую непохитну підтримку Канадою вільної і незалежної України", - йдеться у заяві прем’єр-міністра Канади.

Посол Європейського Союз в Україні Матті Маасікас у День пам’яті голодоморів заявив, що сталінський режим убив мільйони ні в чому невинних українців. 

"Українська правда" в Threads

Теми: голодоморКанада
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