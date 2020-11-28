Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Трюдо про Голодомор: Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли

Субота, 28 листопада 2020, 16:59

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив із сильною заявою у День пам’яті жертв голодоморів, закликавши співвітчизників вшанувати жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Заява канадського прем’єра оприлюднена в суботу 28 листопада, повідомляє "Європейська правда".

"З 1932 по 1933 рік тоталітарний радянський режим Йосипа Сталіна створив в Україні жахливий голод - геноцид, покликаний зламати дух українського народу, стерти його ідентичність і зупинити його прагнення до свободи і незалежності.

Мільйони померли від голоду, багато хто з них діти, інші були заарештовані, депортовані або страчені в рамках цієї жорстокої кампанії", - заявив Джастін Трюдо.

Перед обличчям такої жорстокості українці вистояли, підкреслив канадський прем’єр.

"Вони твердо трималися своєї мови і своєї культури, не дивлячись на всі спроби режиму придушувати і переслідувати їх. У 1991 році, після більш ніж півстоліття радянського гніту і правління, Україна проголосила незалежність", - наголосив глава уряду Канади.

Протягом десятиліть зловісна реальність Голодомору заперечувалася, а страждання українців були приховані від світу, підкреслив він.

"Ми зобов'язані пам'ятати історії загиблих і постраждалих сімей. Ми повинні прийняти ці суворі істини і взяти на себе зобов'язання завжди діяти, коли права людини перебувають під загрозою.

У цю похмуру річницю я закликаю всіх канадців вшанувати пам'ять жертв Голодомору і визнати той внесок, який українські канадці внесли в побудову кращої країни для всіх нас. Я також підтверджую непохитну підтримку Канадою вільної і незалежної України", - йдеться у заяві прем’єр-міністра Канади.

Посол Європейського Союз в Україні Матті Маасікас у День пам’яті голодоморів заявив, що сталінський режим убив мільйони ні в чому невинних українців. 

Теми: голодоморКанада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоНацкорпус поставив хрести під посольством РФ: "Вбивали тоді, вбивають зараз"

фото, доповненоУ Харкові на ринку "Барабашово" згорів 21 павільйон

Тихановська: За законом Крим – український, але маємо те, що маємо

Почав роботу благодійний фонд імені Павла Шеремета

У Києві черговий коронавірусний антирекорд – більше 1700 хворих

Нових випадків коронавірусу в Україні стало ще більше

Усі новини...
голодомор
Кулеба закликав далі боротись за визнання Голодомору геноцидом у світі
Нацкорпус поставив хрести під посольством РФ: "Вбивали тоді, вбивають зараз"
Зеленський закликає запалити свічку в пам'ять про мільйони жертв Голодомору
Останні новини
17:39
Російські найманці на Донбасі здійснили 6 обстрілів
17:22
У Росії шукають альтернативу YouTube
16:59
Трюдо про Голодомор: Сталін хотів стерти ідентичність українців, але вони вистояли
16:32
документВерховний суд відмовив Семенченку у поверненні офіцерського звання
16:08
1+1 media, ДТЕК, АТБ та інші: великі компанії підписали декларацію "Бізнес без бар'єрів"
15:51
Кулеба закликав далі боротись за визнання Голодомору геноцидом у світі
15:43
фотоНацкорпус поставив хрести під посольством РФ: "Вбивали тоді, вбивають зараз"
15:29
Євросоюз назвав злочином вбивство "батька" ядерної програми Ірану
15:15
Закон про підтримку бізнесу має набути чинності до 9 грудня – Арахамія
15:02
Бельгія послабить коронавірусні обмеження напередодні Різдва
Усі новини...