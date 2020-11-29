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У Швейцарії проходить референдум щодо "глобальної" відповідальності бізнесу

Неділя, 29 листопада 2020, 14:23

У Швейцарії у неділю 29 листопада проходить референдум щодо того, чи мають швейцарські компанії нести відповідальність за екологічні порушення чи порушення прав людини, пов’язані з їхньою діяльністю за межами Швейцарії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA та Swiss Info.

Ініціатива Responsible Business Initiative, яку підтримали низка громадських організацій, серед яких Greenpeace та Amnesty International, передбачає, що компанії мають нести відповідальність і за свої іноземні дочірні компанії, постачальників та партнерів, і повинні будуть доказати, що вони належним чином подбали про те, аби запобігти експлуатації робітників чи завдання шкоди довкіллю у своїй діяльності і "ланцюжку постачання" за кордоном.

Ініціатори передбачають, що з цього загального правила зроблять винятки для малого бізнесу у галузях меншого ризику. 

Оскільки у Швейцарії розташовані низка міжнародних корпорацій, таке рішення могло би швидко вплинути на низку компаній у різних країнах світу. Прихильники ідеї вважають, що від цього залежатиме репутація Швейцарії як країни етичного й відповідального бізнесу.

Опоненти кажуть, що підтримують саму ідею - необхідність відстежувати увесь ланцюжок постачання, але вважають надмірним притягати до відповідальності швейцарські компанії за дії партнерів за кордоном. 

Представники Novartis, Nestlé та LafargeHolcim кажуть, що побоюються навали позовів за дії постачальників, яких вони ніяк не можуть контролювати. Це поставить перед ними дилему, чи інвестувати у країни високого ризику - що у свою чергу підтримує там економічний розвиток. 

Уряд підтримує ідею захисту довкілля й прав людини, але виступає проти цієї ініціативи як такої, що створить забагато юридичних невизначеностей.  

Якщо пропозицію на референдумі відхилять, уряд внесе альтернативний проєкт, у якому пропонують зобов’язати бізнес ретельніше відстежувати використання дитячої праці чи копалень ресурсів у зонах конфліктів. 

Друге питання на референдумі стосується обмеження інвестицій від центрального банку та інших великих інвесторів у компанії, які більш ніж 5% свого прибутку отримують із виробництва зброї чи її компонентів. 

Теми: Швейцаріяреферендум
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