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За три дні у світі на один мільйон стало більше хворих на COVID-19

Вівторок, 3 листопада 2020, 04:31

2 листопада число випадків коронавірусу перевищило 47 мільйонів. Наразі пандемія не оминула вже 47,3 млн осіб.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: За минулу добу було підтверджено понад 472 тисяч випадків захворювання. Найбільше нових хворих виявили в США – майже 89 тисяч. У Франції зафіксували рекордну кількість випадків – 52,5 тисяч. 

В Індії зареєстрували близько 37 тисяч хворих. Більше 20 тисяч підтвердили в Італії та Швейцарії. 

 

Україна у цьому рейтингу посідає 18 місце за числом нових випадків, за летальними випадками – 22 позиція. 

За час пандемії вилікувались від коронавірусу більше 34 мільйонів хворих, померли – 1 мільйон 211 тисяч осіб. Наразі хворіють більше 12 мільйонів людей. 

Знати більше: Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • Добою раніше Україна серед держав Європи зайняла 8 позицію за добовим приростом хворих. 
  • Про 46 мільйонів випадків коронавірусу повідомлялось 31 жовтня. 

Українська правда
Теми: коронавірус


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