2 листопада число випадків коронавірусу перевищило 47 мільйонів. Наразі пандемія не оминула вже 47,3 млн осіб.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: За минулу добу було підтверджено понад 472 тисяч випадків захворювання. Найбільше нових хворих виявили в США – майже 89 тисяч. У Франції зафіксували рекордну кількість випадків – 52,5 тисяч.

В Індії зареєстрували близько 37 тисяч хворих. Більше 20 тисяч підтвердили в Італії та Швейцарії.

Україна у цьому рейтингу посідає 18 місце за числом нових випадків, за летальними випадками – 22 позиція.

За час пандемії вилікувались від коронавірусу більше 34 мільйонів хворих, померли – 1 мільйон 211 тисяч осіб. Наразі хворіють більше 12 мільйонів людей.

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