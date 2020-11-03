За три дні у світі на один мільйон стало більше хворих на COVID-19
2 листопада число випадків коронавірусу перевищило 47 мільйонів. Наразі пандемія не оминула вже 47,3 млн осіб.
Джерело: дані сайту Worldometers
Деталі: За минулу добу було підтверджено понад 472 тисяч випадків захворювання. Найбільше нових хворих виявили в США – майже 89 тисяч. У Франції зафіксували рекордну кількість випадків – 52,5 тисяч.
В Індії зареєстрували близько 37 тисяч хворих. Більше 20 тисяч підтвердили в Італії та Швейцарії.
Україна у цьому рейтингу посідає 18 місце за числом нових випадків, за летальними випадками – 22 позиція.
За час пандемії вилікувались від коронавірусу більше 34 мільйонів хворих, померли – 1 мільйон 211 тисяч осіб. Наразі хворіють більше 12 мільйонів людей.
Знати більше: Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- Добою раніше Україна серед держав Європи зайняла 8 позицію за добовим приростом хворих.
- Про 46 мільйонів випадків коронавірусу повідомлялось 31 жовтня.