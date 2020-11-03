Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зросла кількість жертв теракту у Відні

Вівторок, 3 листопада 2020, 04:49
Зросла кількість жертв теракту у Відні

Внаслідок атаки терористів у центрі Відня загинуло двоє цивільних: перехожий та жінка, що невдовзі померла в лікарні. 

Джерело: Reuters, "Укрінформ" з посиланням на пресконференцію МВС Австрії

Деталі: Окрім цього, був вбитий також один із нападників, про що повідомлялось раніше. 

Зазначається, що щонайменше один із терористів зміг втекти. Поліція досі його шукає. Місцевих мешканців і надалі просять залишатися вдома та не виходити без крайньої потреби. 

Міністр внутрішніх справ Австрії повідомив, що через теракт посилюється прикордонний контроль із державами-сусідами.

Міський голова Відня додав, що наразі декілька спецпідрозділів шукають ймовірних нападників. Територія пошуку не обмежується лише столицею, тому що "злочинці доволі мобільні". 

Окрім того, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що армія бере під охорону міські об'єкти, поки поліція займається антитерористичною операцією. За його словами, злочинці були дуже добре озброєні та професійно підготовлені. 

Що передувало: Ввечері 2 листопада у шести місцях Відня відбулися напади. Повідомлялось про щонайменше одного вбитого підозрюваного та 15 поранених.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: терактАвстрія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Усі новини...
теракт
Омбудсмен: Україна повернула тіла загиблих в Оленівці, більшість з них – ідентифіковані
Теракт росіян на ЗАЕС буде вважатись застосуванням ядерної зброї – Данілов
Стрілянину в аеропорту Кишинева розслідують як теракт
Останні новини
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
Усі новини...
Реклама: