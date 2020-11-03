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Зросла кількість жертв теракту у Відні

Вівторок, 3 листопада 2020, 05:49

Внаслідок атаки терористів у центрі Відня загинуло двоє цивільних: перехожий та жінка, що невдовзі померла в лікарні. 

Джерело: Reuters, "Укрінформ" з посиланням на пресконференцію МВС Австрії

Деталі: Окрім цього, був вбитий також один із нападників, про що повідомлялось раніше. 

Зазначається, що щонайменше один із терористів зміг втекти. Поліція досі його шукає. Місцевих мешканців і надалі просять залишатися вдома та не виходити без крайньої потреби. 

Міністр внутрішніх справ Австрії повідомив, що через теракт посилюється прикордонний контроль із державами-сусідами.

Міський голова Відня додав, що наразі декілька спецпідрозділів шукають ймовірних нападників. Територія пошуку не обмежується лише столицею, тому що "злочинці доволі мобільні". 

Окрім того, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що армія бере під охорону міські об'єкти, поки поліція займається антитерористичною операцією. За його словами, злочинці були дуже добре озброєні та професійно підготовлені. 

Що передувало: Ввечері 2 листопада у шести місцях Відня відбулися напади. Повідомлялось про щонайменше одного вбитого підозрюваного та 15 поранених.

Українська правда
Теми: терактАвстрія


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