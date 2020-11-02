У Відні біля синагоги сталася стрілянина, є загиблі
У центрі Відня сталася стрілянина, влада назвала її терактом. Вбиті щонайменше один правоохоронець та один підозрюваний, ще 15 поранених.
Джерело: Reuters з посиланням на поліцію Відня, The New York Times
Дослівно: "Сталися постріли в районі Внутрішнього міста - є поранені - триматися якомога далі від усіх громадських місць і громадського транспорту".
Деталі: Співробітник поліції був поранений, а одна людина була заарештована, повідомляє інформаційне агентство APA з посиланням на міністерство внутрішніх справ Австрії.
Редактор газети Falter заявив, що одна людина була убита, також з посиланням на МВС країни.
Представник поліції повідомив, що в центрі Відня проводиться великомасштабне розгортання поліції.
Газета Kronen Zeitung повідомила про напад на синагогу.
Лідер єврейської громади Оскар Дойч заявив у Twitter, що неясно, чи піддавалися нападу віденська синагога і прилеглі офіси, і сказав, що в той час вони були зачинені.
Урядовець сказав виданню The New York Times, що принаймні один з цих убитих - поліцейський, і що бойовика схопили.
За словами представника місцевої лікарняної асоціації, внаслідок нападу було поранено щонайменше 15 осіб. Невідомо, наскільки серйозними були травми.
"На цю мить ми допускаємо, що злочинців декілька", - сказав Карл Нехаммер, міністр внутрішніх справ Австрії. "На жаль, є також кілька поранених, можливо, також загиблих".
Він назвав цей епізод терактом.
Upd. Aj+ з посиланням на поліцію зазначає, що одного підозрюваного вбили.
UPDATE: One bystander was killed and 15 people injured at a shooting in Vienna near a synagogue, Austrian public broadcaster ORF reports.— AJ+ (@ajplus) November 2, 2020
One suspect has been killed by police, says police. pic.twitter.com/GVzp0h9BqF
BREAKING: Active shooter at or near synagogue in Vienna, Austria; reports of casualties pic.twitter.com/GmNLJWl6i2— BNO News (@BNONews) November 2, 2020