У шести місцях Відня відбулися напади. Вбитий щонайменше один підозрюваний, ще повідомляється про 15 поранених.

Джерело: поліція Відня, The New York Times, The Guardian

Деталі: Поліція повідомляє, що атакували в шести різних місцях декілька підозрюваних, озброєних гвинтівками.

Також правоохоронці зазначають, що офіцер застрелив одного підозрюваного. Серед поранених - один поліцейський.

Влада просить людей не виходити на вулицю, а якщо вони там - заховатися, не користуватися громадським транспортом і уникати скупчень людей.

За словами представника місцевої лікарняної асоціації, внаслідок нападу було поранено щонайменше 15 осіб. Невідомо, наскільки серйозними були травми.

The Guardian пише про вбитого мирного жителя.

Один з нападів стався біля синагоги. Лідер єврейської громади Оскар Дойч заявив у Twitter, що неясно, чи планувався напад саме на будівлю, оскільки в той час вона була зачинена.

BREAKING: Active shooter at or near synagogue in Vienna, Austria; reports of casualties pic.twitter.com/GmNLJWl6i2