Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Відні атакували шість локацій, є загиблі та багато поранених

Понеділок, 2 листопада 2020, 21:57
У Відні атакували шість локацій, є загиблі та багато поранених
Christian Bruna/EPA

У шести місцях Відня відбулися напади. Вбитий щонайменше один підозрюваний, ще повідомляється про 15 поранених.

Джерело: поліція Відня, The New York Times, The Guardian

Деталі: Поліція повідомляє, що атакували в шести різних місцях декілька підозрюваних, озброєних гвинтівками.

Також правоохоронці зазначають, що офіцер застрелив одного підозрюваного. Серед поранених - один поліцейський. 

Влада просить людей не виходити на вулицю, а якщо вони там - заховатися, не користуватися громадським транспортом і уникати скупчень людей.

За словами представника місцевої лікарняної асоціації, внаслідок нападу було поранено щонайменше 15 осіб. Невідомо, наскільки серйозними були травми.

The Guardian пише про вбитого мирного жителя.

Один з нападів стався біля синагоги. Лідер єврейської громади Оскар Дойч заявив у Twitter, що неясно, чи планувався напад саме на будівлю, оскільки в той час вона була зачинена.

"Українська правда" у Threads

Теми: Австріятеракт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Австрія
Райффайзен відкладає вихід з Росії: Австрія захищає зв'язки з Москвою
Нейтральна Австрія приєднається до європейської ініціативи захисту неба
Нейтральні країни не можуть підтримати гарантії безпеки для України – канцлер Австрії
Останні новини
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
Усі новини...
Реклама: