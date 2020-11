У центрі Відня сталася стрілянина, влада назвала її терактом. Вбиті щонайменше один правоохоронець та один підозрюваний, ще 15 поранених.

Джерело: Reuters з посиланням на поліцію Відня, The New York Times

Дослівно: "Сталися постріли в районі Внутрішнього міста - є поранені - триматися якомога далі від усіх громадських місць і громадського транспорту".

Деталі: Співробітник поліції був поранений, а одна людина була заарештована, повідомляє інформаційне агентство APA з посиланням на міністерство внутрішніх справ Австрії.

Редактор газети Falter заявив, що одна людина була убита, також з посиланням на МВС країни.

Представник поліції повідомив, що в центрі Відня проводиться великомасштабне розгортання поліції.

Газета Kronen Zeitung повідомила про напад на синагогу.

Лідер єврейської громади Оскар Дойч заявив у Twitter, що неясно, чи піддавалися нападу віденська синагога і прилеглі офіси, і сказав, що в той час вони були зачинені.

Урядовець сказав виданню The New York Times, що принаймні один з цих убитих - поліцейський, і що бойовика схопили.

За словами представника місцевої лікарняної асоціації, внаслідок нападу було поранено щонайменше 15 осіб. Невідомо, наскільки серйозними були травми.

"На цю мить ми допускаємо, що злочинців декілька", - сказав Карл Нехаммер, міністр внутрішніх справ Австрії. "На жаль, є також кілька поранених, можливо, також загиблих".

Він назвав цей епізод терактом.

Upd. Aj+ з посиланням на поліцію зазначає, що одного підозрюваного вбили.

UPDATE: One bystander was killed and 15 people injured at a shooting in Vienna near a synagogue, Austrian public broadcaster ORF reports.



One suspect has been killed by police, says police. pic.twitter.com/GVzp0h9BqF