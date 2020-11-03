Російські окупанти двічі відкривали вогонь по українських позиціях – ООС
Вівторок, 3 листопада 2020, 07:31
2 листопада збройні формування РФ 2 рази порушили режим припинення вогню, використовуючи гранатомет та стрілецьку зброю.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "Так, у районі населеного пункту Шуми противник застосував підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Старогнатівки – підствольний гранатомет".
Деталі: Бойових втрат та поранень сили Об’єднаних сил не зазнали.
Від початку поточної доби, 3 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Українська правда