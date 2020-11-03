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Російські окупанти двічі відкривали вогонь по українських позиціях – ООС

Вівторок, 3 листопада 2020, 06:31
Російські окупанти двічі відкривали вогонь по українських позиціях – ООС

2 листопада збройні формування РФ 2 рази порушили режим припинення вогню, використовуючи гранатомет та стрілецьку зброю.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Так, у районі населеного пункту Шуми противник застосував підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Старогнатівки – підствольний гранатомет".
Деталі: Бойових втрат та поранень сили Об’єднаних сил не зазнали. 

Від початку поточної доби, 3 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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